Silber: Aufwärtstrend intakt

Übergeordnet beschreibt der Silber-Future seit einer volatilen Bodenbildungsphase im Sommer 2022 und einem Kursstand von 17,56 US-Dollar eine Aufwärtsbewegung, den Höhepunkt markierte das Edelmetall bei 26,12 US-Dollar im Frühjahr dieses Jahres. Anschließend folgt eine nicht unerwartete Konsolidierung zurück in den Bereich von 22,11 US-Dollar bis Ende Juni. Seitdem hat der Preis für eine Feinunze wieder deutlich an 25,00 US-Dollar in einer einzigen Kaufwelle zugelegt, was die Wahrscheinlichkeit einer zweiten Kaufwelle deutlich erhöht.

Jahreshochs im Visier

Gelingt es das Niveau von mindestens 25,10 US-Dollar auf Wochenschlusskursbasis zu überwinden, würden Anstiegschancen an 25,40 und schließlich die Jahreshochs bei 26,12 US-Dollar merklich zunehmen. Die Ausdehnung der zweiten Kaufwelle könnte darüber sogar an 27,11 US-Dollar heranreichen, ehe wieder eine längere Konsolidierung ansteht. Auf der Unterseite ist das Edelmetalle vergleichsweise gut um 24,25 US-Dollar abgesichert, im Falle eines Bruchs sollten jedoch Abschläge auf 23,61 und darunter den Bereich des EMA 200 bei 23,12 US-Dollar zwingend eingeplant werden.