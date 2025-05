Der Dax hat am Dienstag nur kurzzeitig unter der holprigen Wahl von Friedrich Merz zum Bundeskanzler gelitten. Letztlich schloss der Dax nach gewinnreichen Vortagen moderate 0,41 Prozent tiefer bei 23.249 Punkten. Das Rekordhoch bei 23.461 Zählern bleibt damit in Reichweite.

Zwischenzeitlich war der Dax bis auf unter 23.000 Punkte abgesackt, nachdem Friedrich Merz nicht im ersten Wahlgang vom Bundestag zum Kanzler gewählt wurde. Im zweiten Anlauf am Dienstagnachmittag gelang dies jedoch.

Mit der jedoch im zweiten Durchgang geglückten Wahl dürfte der Weg nun frei gemacht werden für umfangreiche Investitionsvorhaben, vor allem in den Bereichen Verteidigung und Infrastruktur. Diese waren der zentrale Treiber für die starke und auch überdurchschnittliche Entwicklung gewesen, die den Dax Mitte März auf ein Rekordhoch geschickt hatten.

"Solange die neue Regierung nun zügig ihr 100-Tage-Programm mit den dringend benötigten Entlastungen für die deutsche Wirtschaft umsetzt, wird die Tatsache, dass es zwei Anläufe für die Kanzlerwahl brauchte, schnell in den Hintergrund treten", kommentierte Deutsche-Bank-Analystin Marion Mühlberger das Wahldebakel des CDU-Chefs. Allerdings, so schränkte Marktexperte Andreas Lipkow ein, mache die holprige Wahl von Merz zum Bundeskanzler deutlich, "wie schwierig sich derzeit hierzulande das innenpolitische Umfeld darstellt und wie zerrissen die Parteien in Teilen sind."

Der MDax der mittelgroßen Werte verlor 0,9 Prozent auf 29.350 Punkte. Der Euro Stoxx 50 als Leitindex der Eurozone rutschte um 0,37 Prozent ab.

FMC überzeugt mit Quartalszahlen

Neben den politischen Ereignissen stand am Dienstag am Markt die Berichtssaison im Fokus. Hier kamen die Zahlen des Dialysekonzerns Fresenius Medical Care (FMC) letztlich gut an, die Papiere gewannen an der Dax-Spitze rund fünf Prozent. Die Aktien des Sportwagenbauers Porsche landeten mit minus 2,5 Prozent nach einer pessimistischeren Einschätzung der Großbank Barclays indes auf den hinteren Plätzen im Dax.

Viele Unternehmenszahlen gab es auch aus der zweiten und dritten Börsenreihe, wo es den Softwareanbieter Teamviewer mit hohen Kursverlusten von 16,5 Prozent erwischte. Der größte Teil der Kurserholung seit dem Zolltief von Anfang April ist dahin. Hugo Boss konnten indes bei Anlegern mit Quartalszahlen punkten, die Titel des Modeherstellers gewannen an der MDax-Spitze 5,8 Prozent.

Im Nebenwerteindex SDax ging es für Aktien der Norma Group um sechs Prozent abwärts. Der Autozulieferer und Verbindungstechnikspezialist hatte nach einem erwarteten schwachen Quartal die Prognose bestätigt. Im operativen Geschäft sei aber gegenwärtig keine deutliche Verbesserung in Sicht, kommentierte die Baader Bank. Die Papiere des Spezialisten für Energie-Infrastruktur, Friedrich Vorwerk, setzten auf Platz eins im SDax ihre Rekordrally mit plus acht Prozent fort.

Gold visiert Marke von 3.400 Dollar an

Der Euro reagiere indes nicht auf die holprige Wahl im Bundestag. Am Nachmittag stieg der Kurs der Gemeinschaftswährung bis auf 1,1361 US-Dollar. Im frühen Handel hatte er noch etwas niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1325 (Montag: 1,1343) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8830 (0,8816) Euro.

Unterdessen ging es für Gold wieder aufwärts. Der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) stieg um 1,92 Prozent und kratzte damit wieder an der Marke von 3.400 US-Dollar. In Euro gerechnet ging es ebenfalls um 1,64 Prozent nach oben.

(mit Material von dpa-AFX)