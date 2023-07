Zielgenaues, aktives ETF-Investment in Klimawandel-Lösungen

Werbung

Die Thematik des Klimawandels ist in den letzten Jahren ins Bewusstsein der Menschen gerückt. Man hat erkannt: Die Dimension der zu lösenden Probleme ist immens, ihre Komplexität ebenfalls. Das führt dazu, dass immer mehr große wie kleine Unternehmen rund um den Erdball ganz oder teilweise mit diesem Thema befasst sind. Aber daraus resultiert nicht nur die Hoffnung, den Klimawandel in den Griff zu bekommen. Es birgt auch große Chancen für Investoren, denn letzten Endes ist die Suche und Anwendung von Lösungen zum Thema Klimawandel ein Wachstumsmarkt.

Was bislang passiert, reicht nicht: Mehr und neue Lösungen werden benötigt

Dass rein profitorientiertes Wachstum ohne Berücksichtigung der Lebensumstände der Menschen, der Ressourcen und der Belastung der Umwelt ernste Probleme auslösen würde, ist schon lange bekannt. Als der „Club of Rome“ in seinem Bericht „Die Grenzen des Wachstums“ vor den Folgen der weltweiten Industrialisierung warnte, schrieb man das Jahr 1972. Aber die Probleme waren noch nicht dringlich genug, zudem vieles noch nicht erkannt und erforscht, als dass man auch nur das Geringste unternommen hätte.

Heute weiß man vor allem eines: Die klimatischen Probleme treten meist mit Zeitverzögerung auf. Das heißt, dass die Welt momentan mit den Folgen von industriellen Aktivitäten zu kämpfen hat, die Jahre und Jahrzehnte zurückliegen. Selbst, wenn man imstande wäre, schlagartig weltweit Klimaneutralität zu erreichen, würde es also erst noch eine Zeitlang schlimmer, bevor es besser wird. Aber davon ist man noch weit entfernt, die bisherigen Maßnahmen reichen nicht einmal aus, um die Zunahme der Umweltbelastung zu beenden. Das zeigt beispielsweise die folgende Grafik der EIA (Energy Information Administration, die Statistikabteilung des US-Energieministeriums), die prognostiziert, wie sich die Kohlendioxid-Emissionen voraussichtlich bis zum Jahr 2050 entwickeln, würde es bei dem aktuellen Stand der Maßnahmen bleiben. Es besteht also weiterhin Handlungsbedarf.

Quelle: EIA, statista.de

Genau das wird immer mehr Menschen bewusst. Die mediale Präsenz der Klimaproblematik hat dazu geführt, dass das Thema bewusster wahrgenommen wird und die Grundzüge des Problems, aber auch mögliche Lösungen präsenter werden. Das erzeugt auch Ängste, wie die folgende Statistik zeigt, die im Sommer 2022 weltweit durchgeführt wurde. Man weiß mittlerweile, dass mehr getan werden muss.

Quelle: EIB Climate Survey, statista.de

Die Investoren haben die Chancen bereits im Blick

Dass der Handlungsbedarf mittlerweile erkannt wurde, belegt die nächste Abbildung unten. Hier sehen wir, dass im Schnitt gut 60 Prozent der bei dieser Umfrage befragten Bundesbürger der Ansicht sind, dass bislang zu wenig getan wird. Das bedeutet aus Sicht eines Investors:

Die zunehmende Akzeptanz der Notwendigkeit umfassender Maßnahmen und neuer, innovativer Lösungsansätze birgt die Gelegenheit, hier in einen Wachstumsmarkt zu investieren. Womit man dabei nicht nur die Chance hat, sein Kapital gewinnbringend anzulegen, sondern dieses Geld zugleich im Sinne von „Climate Change Solutions“ investiert. Je mehr Kapital in diesen Bereichen arbeitet, desto effektiver können Unternehmen an Lösungen arbeiten.

Quelle: ZDF Politbarometer, Forschungsgruppe Wahlen, statista.de

Doch dabei kommt automatisch die Frage auf, wie man das bewerkstelligen will. Immer mehr Unternehmen beschäftigen sich aktiv mit Lösungen in Bezug auf den Klimawandel. Weltweit, auf verschiedenste Weise. Um sich da einen Überblick zu verschaffen, muss man sich das nötige Fachwissen aneignen, Zeit für die Recherche aufwenden, für die Überwachung eines sinnvoll breit gestreuten Portfolios dann ebenfalls.

Aber das geht auch deutlich einfacher, indem man Fachleute diese Arbeit erledigen lässt und sich dann mit einem Mausklick das Ergebnis ins Depot holt: mit dem JPMorgan Climate Change Solutions ETF.

JPMorgan Climate Change Solutions UCITS ETF: Zielgenaues Investieren durch KI und aktives Management

Dieser ETF überzeugt durch gleich zwei innovative Ansätze. Zum einen handelt es sich um einen sogenannten „aktiv gemanagten“ ETF. Hier wird nicht, wie sonst üblich, ein Index nachgebildet, der ein bestimmtes Investmentthema abbildet, sondern das Thema direkt und flexibel angegangen. Dadurch ist dieser ETF imstande, schnell und zielgenau Positionen anzupassen, neue Chancen umgehend zu nutzen und sich so von einem grundsätzlich trägeren, weil seltener angepassten „Benchmark-Index“ zu lösen.

Quelle: onvista.de

Wie effektiv diese aktive Strategie ist, zeigt sich auch anhand der Performance des ETF. Die vorstehende Grafik, die den Kursverlauf des ETF seit seiner Auflegung im Juni 2022 zeigt, macht deutlich, dass dieser den MSCI All Countries World Index als Vergleichsbasis geschlagen hat.

Das zweite innovative Element ist der gezielte Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) für die Auswahl der für diesen ETF geeigneten Aktien. Das KI-System namens „ThemeBot“ analysiert die immense Zahl von Unternehmen weltweit auf eine Ausrichtung in Richtung der Thematik „Climate Change Solutions“. Durch diese Vorauswahl wird das aktive Management effektiver, denn so können sich die Fondsmanager gezielter mit potenziell geeigneten Unternehmen beschäftigen und entscheiden, ob diese für den ETF infrage kommen.

JPMorgan Climate Change Solutions UCITS ETF

Vergleichsindex MSCI All Country World Index WKN A3DGX9 ISIN IE000O8S1EX4 Typ aktiv gemanagter Exchange Traded Funds (ETF) Management JPMorgan Asset Management Gesamtkostenquote (TER) 0,55% p.a. ETF-Volumen per 18.07.2023 20,0 Millionen US-Dollar Auflagedatum des ETF 14.06.2022 Anzahl der Positionen (Stand 18.07.2023) 54 Ertragsverwendung thesaurierend (Dividenden werden reinvestiert) Replikationsmethode physisch Basiswährung US-Dollar an deutschen Börsen in Euro handelbar Ja

Flexibler, aktiver Ansatz bedeutet schnelle Reaktion bei neuen Chancen

Der Einsatz von KI zur Steigerung von Reaktionsgeschwindigkeit und Effektivität beim Portfolio-Management und der aktive, von starren Benchmark-Indizes gelöste Management-Ansatz machen den JPMorgan Climate Change Solutions ETF zu einem sehr modernen Investment-Tool … wobei unsere vorstehende Tabelle mit den Eckdaten zum ETF zeigt, dass die Kosten für den Anleger mit jährlich 0,55 Prozent trotzdem überschaubar sind.

Es würde nicht überraschen, wenn es in den kommenden Jahren mehr ETFs geben wird, die dieser flexiblen Strategie folgen … die bisherige Gewinnentwicklung des JPMorgan Climate Change Solutions ETF macht deutlich, dass dieses aktive ETF-Management dem Anleger eindeutig zugutekommt.

