EQS-HV: Mainova Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 30.08.2023 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

- WKN 655 346 - - ISIN DE0006553407 -

- WKN 655 340 - Tagesordnungsergänzungsverlangen

zur ordentlichen Hauptversammlung am 30. August 2023

Die Aktionärin Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH, Frankfurt am Main, (nachfolgend "Antragstellerin") hat fristgemäß ein Verlangen nach § 122 Abs. 2 AktG auf Ergänzung der Tagesordnung und Bekanntmachung des neuen Beschlussgegenstands an die Mainova Aktiengesellschaft (nachfolgend "Gesellschaft") gerichtet. Die Antragstellerin ist an der Gesellschaft mit mehr als einem zwanzigsten Teil des Grundkapitals beteiligt. Die Tagesordnung der auf den 30. August 2023 durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger am 18. Juli 2023 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft wird daher gemäß §§ 122 Abs. 2, 124 Abs. 1 AktG unter Beibehaltung der übrigen Tagesordnungspunkte um das Ergänzungsverlangen als Tagesordnungspunkt 9 ergänzt, der wie folgt wörtlich wiedergeben wird: Beschlussfassung über die Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds Der Aufsichtsrat der Mainova Aktiengesellschaft besteht gemäß §§ 96 Abs. 1 Var. 1, 101 Abs. 1 des Aktiengesetzes (AktG) sowie § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 in Verbindung mit Abs. 1 Satz 2 und Satz 1 Nr. 1 des Mitbestimmungsgesetzes (MitbestG) und § 8 Abs. 1 der Satzung aus zwanzig Mitgliedern, und zwar aus zehn Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden (Anteilseignervertreter), und zehn Mitgliedern, deren Wahl sich nach den Bestimmungen des Mitbestimmungsgesetzes richtet (Arbeitnehmervertreter). Mit Erklärung vom 19. Juli 2023 gegenüber der Aufsichtsratsvorsitzenden Frau Stephanie Wüst und dem Vorstandsvorsitzenden Herrn Dr. Constantin H. Alsheimer, die diesen am 20. Juli 2023 zugegangen ist, hat Herr Peter Feldmann sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats (Anteilseignervertreter) der Mainova Aktiengesellschaft mit Wirkung zum Ende der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft niedergelegt. Damit ist nach der im Bundesanzeiger am 18. Juli 2023 erfolgten Bekanntmachung der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung ein Umstand eingetreten, der eine entsprechende Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat erforderlich macht. Die Aktionärin Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH schlägt vor, wie folgt zu beschließen: Herr Mike Josef, Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt am Main, wohnhaft in Frankfurt am Main, wird mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 beschließt, als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt. Von der Antragstellerin mitgeteilte weitere Angaben zu dem Kandidaten (Lebenslauf und Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG) Die von der Antragstellerin mitgeteilten weiteren Angaben zu dem Kandidaten (Lebenslauf und Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG) werden im Anschluss an diese Bekanntmachung wiedergegeben (Anlage 1). Begründung der Antragstellerin für das Tagesordnungsergänzungsverlangen Begründung: Vor dem Hintergrund der Amtsniederlegung des Aufsichtsratsmitglieds der Gesellschaft, Herr Peter Feldmann, ist eine entsprechende Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat erforderlich. Der vorgeschlagene Aufsichtsratskandidat, Herr Mike Josef, ist sehr gut für die Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft geeignet.

Frankfurt am Main, im Juli 2023 Mainova Aktiengesellschaft



Der Vorstand

Anlage 1 zum Tagesordnungsergänzungsverlangen Mike Josef Persönliche Daten: Geburtsjahr: 1983 Nationalität: deutsch Beruf: Stadtrat, Dezernent für Planen, Wohnen und Sport und gewählter Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt am Main Wohnort: Frankfurt am Main Ausbildung: 1999 Mittlere Reife an der Albert-Einstein-Realschule in Ulm-Wiblingen 2002 Fachhochschulreife an der Fachoberschule in Neu-Ulm 2003 bis 2004 Studium der Sozialarbeit an der Fachhochschule Frankfurt am Main 2004 Studium der Politikwissenschaft, Geschichte und Rechtswissenschaft an der Goethe Universität Frankfurt; Abschluss als Diplom-Politologe Beruflicher Werdegang: 2011 - 2016 Organisationssekretär beim DGB in Südosthessen 2016 - 2021 Stadtrat, Dezernent für Planen und Wohnen Seit 09.09.2021 Stadtrat, Dezernent für Planen, Wohnen und Sport Ab 12.05.2023 Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt am Main Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten - Vorsitzender des Aufsichtsrats der ABG FRANKFURT HOLDING Wohnungsbau- und Beteiligungsgesellschaft mbH - Mitglied des Aufsichtsrats der Fraport AG - Mitglied des Aufsichtsrats der Messe Frankfurt GmbH Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: - Vorsitzender des Aufsichtsrats der Bäderbau Frankfurt GmbH & Co. KG - Vorsitzender des Aufsichtsrats der BäderBetriebe Frankfurt GmbH - Vorsitzender des Aufsichtsrats der Dom Römer GmbH - Mitglied des Aufsichtsrats der HFM Managementgesellschaft für Hafen und Markt mit beschränkter Haftung - Mitglied des Aufsichtsrats der Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH (RMV) - Mitglied des Aufsichtsrats der Sportpark Stadion Frankfurt am Main Gesellschaft für Projektentwicklungen mbH - Mitglied des Aufsichtsrats der Tourismus- und Congress GmbH Frankfurt am Main

