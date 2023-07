EQS-News: Fünfte Übernahme im Jahr 2023: Mutares unterzeichnet eine Vereinbarung zur Übernahme der SELZER-Gruppe von INDUS

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme

Fünfte Übernahme im Jahr 2023: Mutares unterzeichnet eine Vereinbarung zur Übernahme der SELZER-Gruppe von INDUS



28.07.2023 / 18:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Fünfte Übernahme im Jahr 2023: Mutares unterzeichnet eine Vereinbarung zur Übernahme der SELZER-Gruppe von INDUS Add-on-Akquisition für Ferral United (Metals Group) zur Stärkung des Segments Automotive & Mobility

Umsatz von ca. EUR 130 Mio. im Jahr 2025 geplant

Lieferant von einbaufertigen Komponenten und Baugruppen aus Metall für Getriebe, Bremsen und Motoren von Automobilen sowie Industrieanwendungen München, 28. Juli 2023 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat eine Vereinbarung zur Übernahme der SELZER-Gruppe von INDUS als Add-on-Akquisition für Ferral United unterzeichnet. Ferral United ist ein multinationaler Lieferant für metallbasierte Komponenten und Systeme und vereint die Mutares-Portfoliounternehmen PrimoTECS Group (inklusive Rasche Umformtechnik und BEW Umformtechnik), Cimos und MMT-B (Manufacturing Mobility of Tomorrow - Bordeaux). Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal 2023 erwartet. Mit gut 440 Mitarbeitenden entwickelt und produziert die SELZER-Gruppe an vier Standorten in Deutschland und im Ausland einbaufertige Komponenten und Baugruppen aus Metall für Getriebe, Bremsen und Motoren von Automobilen sowie Industrieanwendungen. Aufgrund der bereits getätigten Investitionen und der anstehenden Serienanläufe wird der Jahresumsatz der SELZER-Gruppe im Jahr 2025 ca. EUR 130 Mio. betragen. Der fortschreitende Wandel hin zu E-Mobilität und Hybridlösungen, unterstützt durch eine starke Basisauslastung verbrennungsbezogener Produkte, ermöglicht es der SELZER-Gruppe, hochwertige Serienproduktionen für aktuelle und zukünftige führende Plattformen zu realisieren und an führende OEMs zu vertreiben. Gestützt auf einen hohen Auftragsbestand plant Mutares, das Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen, indem die operativen Strukturen neu gestaltet werden, um die SELZER-Gruppe als Montagespezialist zu positionieren und die schlanke und kosteneffiziente Gruppenstruktur zu nutzen. Dies wird durch zahlreiche Synergieeffekte innerhalb der Ferral United Group unterstützt. Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Mit dieser Akquisition unterstreichen wir unsere Erfahrung im Sektor der metallbasierten Komponenten und Systeme für die Automobilindustrie. Mit Unterstützung des Mutares-Teams und durch die wertvollen Synergien innerhalb der Ferral United Group kann sich die SELZER-Gruppe weiterentwickeln.“ Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm, Warschau und Wien mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Konzernumsatz von EUR 4,8 Mrd. bis EUR 5,4 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares Holding zufließen. Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der Holding von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

Investor Relations

Telefon: +49 89 9292 7760

E-Mail: ir@mutares.de

www.mutares.de Ansprechpartner Presse

CROSSALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon: +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de Ansprechpartner Presse Frankreich

CLAI

Matthieu Meunier

Telefon: +33 06 26 59 49 05

E-Mail: matthieu.meunier@clai2.com

28.07.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com