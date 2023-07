EQS-News: Vitruvia Medical AG: Aktionärinnen und Aktionäre stimmten allen Anträgen an der Generalversammlung zu

EQS-News: Vitruvia Medical AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Vitruvia Medical AG: Aktionärinnen und Aktionäre stimmten allen Anträgen an der Generalversammlung zu



Vitruvia Medical AG gibt bekannt, dass die Aktionärinnen und Aktionäre des Unternehmens allen Anträgen auf der Tagesordnung der ordentlichen Generalversammlung zugestimmt haben, die am 26. Juli 2023 in Baden (AG) stattgefunden hat. Insgesamt 1’110’582 stimmberechtigte Aktien, die 44.2% des gesamten Aktienkapitals entsprechen, waren an dieser Generalversammlung vertreten. Markus A. Bertschin, Präsident des Verwaltungsrates bedankte sich für das Vertrauen in unser Unternehmen und begrüsste unseren neuen Verwaltungsrat Herr Claus Wiest, Geschäftsführer unserer Beteiligung LT technologies GmbH & Co. KG. Vitruvia Medical AG Verwaltungsrat

