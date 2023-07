FIRST SOLAR - Da sieht die Solar-Konkurrenz alt aus!

First Solar Inc. - WKN: A0LEKM - ISIN: US3364331070 - Kurs: 198,800 $ (Nasdaq)

Während Enphase Energy mit dem Ausblick auf das dritte Quartal enttäuscht hat, liefert First Solar weiter ab. Der Spezialist für Dünnschicht-Solarmodule arbeitet weiter am operativen Turnaround. Das Zahlenwerk kann sich nach einem Minusjahr 2022 wieder sehen lassen.

Der Umsatz sprang im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um gut 30 % auf 810,67 Mio. USD nach oben. Auch sequenziell stiegen die Erlöse verglichen mit dem Auftaktquartal 2023 um 262 Mio. USD. Damit toppte First Solar die Umsatzschätzung des Marktes um ganze 100 Mio. USD. Beim Ergebnis legte der Solarkonzern überproportional zu. Während im Vorjahresquartal und im Vorquartal noch Resultate von 0,52 bzw. 0,40 USD geliefert wurden, waren es in den Monaten April bis Juni 1,59 USD je Aktie.

Cashflow noch verbesserungswürdig

Dennoch fällt mir bei einigen Solarkonzernen auf, dass die Ergebniszahlen durchaus überzeugen, wenn es um den reinen Cashflow geht, es aber oft anders aussieht. Das hatte ich in diesem Artikel zu Solaredge bereits beschrieben. Bei First Solar war der operative Cashflow in den ersten sechs Monaten 2023 erneut negativ und mit 124 Mio. USD auch mehr als doppelt so rot als noch im Vorjahreszeitraum. War der Free Cashflow in den ersten sechs Monaten 2022 mit 253 Mio. USD noch klar positiv, flossen von Januar bis Juni fast 650 Mio. USD an liquiden Mitteln ab. Der Cashbestand schrumpfte von 1,48 Mrd. auf 0,83 Mrd. USD. Das ist etwas, das Investoren unbedingt im Auge behalten sollten.

Fazit: First Solar ist auf einem guten Weg. Der Cashflow muss in den kommenden Quartalen aber noch besser werden. Aktuell haben Anleger bei diesem Solartitel das Momentum auf ihrer Seite, während viele andere Titel der Branche in Korrekturen feststecken.

Jahr 2022 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 2,62 3,46 4,60 Ergebnis je Aktie in USD -2,79 7,24 13,24 Gewinnwachstum - 82,87% KGV - 27 15 KUV 8,1 6,1 4,6 PEG neg. 0,2 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Chefredakteur)