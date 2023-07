Inflation in NRW schwächt sich ab

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - In Nordrhein-Westfalen hat sich die Inflation im Juli abgeschwächt. Im Jahresvergleich legten die Verbraucherpreise um 5,8 Prozent zu, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Düsseldorf mitteilte. Im Vormonat war die Inflationsrate noch auf 6,2 Prozent gestiegen. Auch im Juli wirkte sich der sogenannte Basiseffekt auf die Inflationsrate aus: Im letzten Jahr dämpfte in den Monaten Juni bis August das 9-Euro-Ticket die Preisentwicklung. Im Vergleich zum Vormonat erhöhten sich die Verbraucherpreise im Juli um 0,2 Prozent. NRW zählt zu den Bundesländern, deren Preisentwicklung in der Schätzung der Inflation in der gesamten Bundesrepublik einfließt. Die erste Schätzung zur Preisentwicklung in Deutschland hat das Statistische Bundesamt für den Nachmittag angekündigt./jha/zb