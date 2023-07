Direkt zum Video auf YouTube

In der heutigen Sendung analysiert Martin die 11 Sektoren des S&P 500. Welche Sektoren sind besonders gut gelaufen, wo kommt die Jahresperformance des S&P 500 her? In welchen Sektoren kündigen sich größere Bewegungen an, wo gibt es eventuell Trendwechsel und wo liegen die Kursziele? Auf all diese Fragen gibt Martin heute eine Antwort.