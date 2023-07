EQS-News: Bio-Gate AG unterzeichnet mit nordamerikanischem Medizinproduktehersteller LOI für Traumaimplantate

EQS-News: Bio-Gate AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Absichtserklärung

Bio-Gate AG unterzeichnet mit nordamerikanischem Medizinproduktehersteller LOI für Traumaimplantate



31.07.2023 / 17:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PRESSEINFORMATION Bio-Gate AG unterzeichnet mit nordamerikanischem Medizinproduktehersteller LOI für Traumaimplantate Nürnberg/Bremen, 31. Juli 2023 – Die Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG981), ein führender Anbieter von innovativen Technologien und individuellen Lösungen für Gesundheit und Hygiene, hat mit einem nordamerikanischen Medizinproduktehersteller mit Schwerpunkt im Traumabereich einen Vorvertrag (LOI, Letter-of-Intent) abgeschlossen. Der Medizinproduktehersteller beabsichtigt, Bio-Gates Beschichtungsverfahren „HyProtect“ für eigene Implantate in der Humanmedizin nach dem Zulassungsverfahren durch die FDA einzusetzen. Mit dem nordamerikanischen Medizinproduktehersteller gewinnt Bio-Gate ein weiteres bedeutendes Unternehmen als Partner für seine Beschichtungstechnologie „HyProtect“ und kann sich perspektivisch bedeutendes Wachstumspotenzial in Anwendungen für die Humanmedizin erschließen. Das mehrfach dokumentierte Interesse führender Anbieter aus der Medizintechnik-Branche an der HyProtect-Beschichtung von Bio-Gate wertet das Unternehmen als starken Beleg für die hohe Relevanz der Technologie. Bio-Gate beschichtet mit der „HyProtect“-Technologie Medizinprodukte mit einer ultradünnen Schicht, die Polysiloxan und Silber enthält. Die Abgabe von Silberionen sorgt für eine antibakterielle Wirkung, ohne dass die Produkteigenschaften, wie die Biokompatibilität oder das biomechanische Verhalten, verändert werden. Die Infektionsdaten zur bisherigen Nutzung von „HyProtect“ sind vor allem bei Implantaten in der Einzelfallversorgung in der Humanmedizin und auch seriell in der Veterinärmedizin sehr positiv. Finanzkalender 2023 Anfang September: Halbjahreskonzernbericht zum 30. Juni 2023 15./16. November: MKK München Investor Relations

Bio-Gate AG / Gerd Rückel

Neumeyerstr. 28-34

D-90411 Nürnberg

Investor-Relations@bio-gate.de

Tel. +49 (0) 911 477523-444

Mobil +49 (0)152 34221966

Presse

Bio-Gate AG

Neumeyerstr. 28-34

D-90411 Nürnberg

Presse@bio-gate.de

Tel. +49 (0) 911 477523-222 Über Bio-Gate AG

Das Health-Technology-Unternehmen Bio-Gate AG ist ein führender Anbieter von innovativen Technologien und Produkten für Gesundheit, Infektionsschutz und Hygiene, die das Zusammenleben sicherer, unbeschwerter und gesünder machen und das Wohlbefinden jedes Einzelnen verbessern können. Es ist darauf spezialisiert, Materialien und Oberflächen mit antiviralen, antimikrobiellen oder biologisch wirksamen Eigenschaften auszustatten. Die Bio-Gate AG veredelt Materialien und Produkte, insbesondere aus der Medizintechnik, wie zum Beispiel bei der Beschichtung von Implantaten oder Wundauflagen. Darüber hinaus werden mit den Bio-Gate-Technologien dermatologische Wirkkosmetika und Wundpflegeprodukte sowie Konsum- und Industrieprodukte, antiviral, antimikrobiell oder biologisch wirksam ausgestattet und damit in einzigartiger Weise aufgewertet. Disclaimer

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Bio-Gate AG (die „Aktien“) dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder „U.S. persons“ (wie in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden. This publication constitutes neither an offer to sell nor an invitation to buy securities. The shares in Bio-Gate AG (the „Shares“) may not be offered or sold in the United States or to or for the account or benefit of „U.S. persons“ (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the „Securities Act“)). The securities have already been sold.

31.07.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com