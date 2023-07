EUR/AUD: Bullen bereit zu liefern

Schon öfters wurde in den vorherigen Ausgaben über die Möglichkeit einer inversen SKS-Formation zwischen den Kursmarken von 1,5849 und grob 1,6570 AUD berichtet, seit Ende Juni ist es aber trotz zahlreicher Anstiegsversuche noch nicht zu einem Durchbruch über die Nackenlinie der Formation gekommen. Nun aber scheint die Dynamik deutlich höher zu sein, was auf die Entschlossenheit von Käufern zurückzuführen ist. Auch dürfte das aktuelle Zinsumfeld Europas ein Ausbruchsszenario begünstigen, zumal bis September nun keine finanzpolitischen Entscheidungen mehr anstehen werden.

Trendfortsetzung

Tagesschlusskurs oberhalb von 1,6600 AUD dürften auf eine erfolgreiche Auflösung der inversen SKS-Formation schließen lassen und könnten in einem ersten Schritt Kurspotenzial an 1,6669 und 1,6787 AUD freisetzen. Rein rechnerisch läge das Ziel für das Paar bei vollständiger Umsetzung der Formation bei 1,7351 AUD. Entsprechend gut würde sich ein derartiges Szenario für den Aufbau von kurz- bis mittelfristigen Long-Positionen anbieten. Ein Verbleib in der Spanne bis 1,6225 AUD wäre dagegen als neutral zu bewerten. Erst darunter dürfte die Gefahr eines Trendbruchs und weiterer Abschläge zumindest auf 1,5849 AUD merklich zunehmen.