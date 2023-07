Monatsausblick: Worauf Anleger bei der KI-Rally achten sollten

Nach dem fulminantem ersten Halbjahr 2023, das neben der durch den Hype um künstliche Intelligenz (KI)1 angefeuerten Aktienmarktrallye auch einige Aufreger-Themen zu bieten hatte

(insbesondere die US-Regionalbankenkrise und den US-Schuldenstreit), richtet sich der Blick von Anlegern und Investoren nun auf das zweite Halbjahr und die spannende Phase nach der Sommerpause.

In den kommenden Monaten stehen wichtige Zentralbankentscheidungen bevor, die das Marktgeschehen maßgeblich beeinflussen dürften. Erwartungsgemäß hat die Federal Reserve (Fed) Ende Juli einen weiteren Zinsschritt nach oben um 25 Basispunkte (Bp) vorgenommen. Für die Europäische Zentralbank (EZB) wird nach der Erhöhung im Juli noch ein weiterer Zinsschritt

erwartet. Demnach dürften beide Zentralbanken in Kürze am Ende ihres Zinserhöhungszyklus angekommen sein. Sollte sich die Inflationsdynamik nicht wie erwartet abkühlen, besteht allerdings das Risiko, dass weitere Zinsschritte notwendig werden könnten. Wichtig für Anleger ist aber nicht nur der Pfad zum Zinsgipfel, sondern auch das, was geschehen könnte, wenn dieser erreicht ist. Die Wirtschaft beiderseits des Atlantiks stehen vor einer weiteren Abschwächung.

Welche Implikationen dies für die Geldanlage hat, was Anleger bei der KI-Rally beachten sollten und wieso das Konzentrationsrisiko im S&P®500 deutlich zugenommen hat: Antworten zu diesen und weiteren Themen finden sie in unserem monatlichen Ausblick.

