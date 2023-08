EQS-Adhoc: UmweltBank Aktiengesellschaft: Absenkung der Jahresprognose 2023

EQS-Ad-hoc: UmweltBank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognoseänderung

UmweltBank Aktiengesellschaft: Absenkung der Jahresprognose 2023



03.08.2023 / 16:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Die UmweltBank Aktiengesellschaft, Nürnberg (die „Gesellschaft“), senkt die Prognose für das Gesamtjahr 2023 in Aktualisierung der Ad-hoc-Meldung vom 3. Juli 2023. Die Gesellschaft erwartet nunmehr ein Ergebnis vor Steuern* in Höhe von ca. einer Million Euro (bislang ca. EUR 20 Millionen). Hauptgrund für die Absenkung ist die Entscheidung des Vorstands, die bislang für das zweite Halbjahr 2023 geplante Veräußerung von Beteiligungsprojekten zu verschieben, um am Markt bessere Preise zu erzielen. Weiterhin wird das Ergebnis belastet durch sich weiter erhöhende Zinsaufwendungen bei gleichzeitig noch fortbestehender Zinsbindung von Bestandskrediten auf niedrigerem Zinsniveau, zurückgehenden Erträgen aus dem Wertpapiergeschäft sowie außerplanmäßigen Aufwendungen für die Verbesserung von Geschäftsprozessen.

Vor dem Hintergrund der reduzierten Prognose ist auch mit einem Ausfall der Dividende für das Geschäftsjahr 2023 zu rechnen.



* Ergebnis vor Steuern wie definiert im Geschäftsbericht 2022 auf Seite 142.



Mitteilende Person: Jürgen Koppmann, Vorstandssprecher





