GBP/USD: Leitzins steigt in Großbritannien auf 5,25 Prozent – 15-Jahres-Hoch

Die Bank of England (BoE) hat den Leitzins auf das höchste Niveau seit 15 Jahren angehoben, um die Inflation weiter in den Griff zu bekommen. Damit hebt der Währungshüter das vierzehnte Mal in Folge die Zinsen an.

Das britische Pfund weitet nach dem Beschluss seine Verluste zunächst aus. Das Währungspaar GBP/USD notiert am Nachmittag bei 1,267 Dollar und damit 0,40 Prozent tiefer im Vergleich zum Vortag.