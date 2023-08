Tech leidet unter Ergebnissen | Wall Street leidet unter Renditen

Wir sehen auch zum Handelsstart am Donnerstag eine Fortsetzung des Verkaufsdrucks vom Vortrag. Die seit gestern Abend gemeldeten Ergebnisse sind insbesondere im Tech-Sektor gemischt bis negativ ausgefallen. Die Margen und der Umsatz von Infineon werden im laufenden Quartal die Ziele verfehlen. Qualcomm verfehlt die Umsatzziele, mit enttäuschenden Aussichten. PayPal kann bei den Margen nicht überzeugen, und die Wall Street wartet auf die Benennung des neuen CEOs. Nach dem Closing melden Apple, Airbnb und Amazon Ergebnisse. Was sich ebenfalls belastend auswirkt, sind die weiter anziehenden Renditen bei den langlaufenden US-Staatsanleihen. Dies ist nicht nur eine Funktion der erhöhten Finanzierungsbedarf der USA, sondern spiegelt auch die wachsende Hoffnung auf eine weiche Wirtschaftslandung.



00:00 - Intro

00:49 - Überblick

01:40 - 2 Belastungsfaktoren

02:22 - Wall Street leidet unter Renditen

04:52 - Weiche Wirtschaftslandung? | Abstufung der Bonität

05:50 - Historische Daten zur Abstufung | Saisonal schwache Phase

07:07 - Notenbanken: Großbritannien, Japan

08:01 - Zusammenfassung | Ausblick (u.a. Apple, Block)

08:52 - Kolanovic: Rücklauf der Inflation noch nicht beendet

09:22 - Warengüter gewinnen an Dynamik

10:50 - PayPal

13:00 - Etsy, Robinhood, Host Hotels, Occidental u.a.

14:18 - DoorDash | Wayfair

16:07 - Warner Bros. Discovery | Clorox

18:08 - Adidas & Nike

18:56 - China: Einkaufsmanager Index

20:02 - Tagung in Saudi-Arabien

21:17 - Ausblick heute





