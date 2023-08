CONSTELLATION ENERGY - Neues Allzeithoch nach Zahlen

Constellation Energy Corp - WKN: A3DCXB - ISIN: US21037T1097 - Kurs: 101,140 $ (Nasdaq)

Der Betreiber von Atomkraftwerken Constellation Energy gab gestern vorbörslich Zahlen bekannt. Diese fielen stark aus. Der Konzern verdiente 2,56 USD je Aktie. Analysten hatten gerade einmal mit 0,85 USD gerechnet. Der Umsatz lag bei 5,45 Mrd. USD und damit 0,9 Mrd. über der Erwartung.

Die Aktie befindet sich seit ihrem Börsendebüt im Januar 2021 in einer Aufwärtsbewegung und kletterte dabei am 01. Dezember 2022 auf ein Rekordhoch bei 97,78 USD. Am 14. Juli durchbrach der Wert einen flachen Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. Ein Ausbruch gelang aber in den letzten Tagen nicht. Dafür brauchte es die Unterstützung durch die Zahlen. Der Aktienkurs schosss gestern im Hoch auf 103,57 USD nach oben. Dieses Niveau hielt er aber nicht ganz.

Rally hat Potenzial

In der letzten Analyse vom 24. Juli stand. „Gelingt der Aktie von Constellation Energy ein stabiler Ausbruch auf ein neues Allzeithoch, dann wäre eine Fortsetzung der Rally möglich. Ein mögliches Ziel läge dann bei 125-127 USD“. Dieser Ausbruch ist nun gestern erfolgt. Es gibt keinen Grund, am Zielbereich etwas zu ändern.

Ebenso gilt aber weiterhin das Alternativszenario, falls sich der Ausbruch über das Allzeithoch nicht bestätigen sollte. „Sollte der Wert allerdings unter 93,89 USD abfallen, dann ergäbe sich ein Verkaufssignal, das auf einen Test des Aufwärtstrends seit Januar 2022 bei aktuell 84,82 USD hindeuten würde.“ Der Aufwärtstrend ist allerdings inzwischen auf 86,47 USD geklettert.

Fazit: Ausbruch geschafft. Jetzt ist Potenzial für eine Rally da.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)