EQS-News: Hawesko Holding SE: Hawesko-Konzern mit stabilem Halbjahres-Ergebnis

EQS-News: Hawesko Holding SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht

Hawesko Holding SE: Hawesko-Konzern mit stabilem Halbjahres-Ergebnis



04.08.2023 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hamburg, 4. August 2023. Die Weinhandelsgruppe Hawesko Holding SE (HAW, HAWG.DE, DE0006042708) hat heute ihren Halbjahresfinanzbericht 2023 einschließlich der Zahlen für das zweite Quartal (1. April bis 30. Juni) veröffentlicht. Mit einem Umsatz von € 314 Mio. (Vorjahr: € 312 Mio.) und einem adj. EBIT von € 13,2 Mio. (Vorjahr: € 15,3 Mio.) zum Halbjahr bleibt das Geschäft in einem herausfordernden Umfeld annähernd auf dem Niveau des Vorjahres und nach wie vor deutlich über dem Vor-Corona-Trend. Das anhaltend schlechte Konsumklima aufgrund der hohen Kern-Inflationsrate in Deutschland führte zu einem veränderten Kanal-Mix. In Anbetracht steigender Preise weichen Kunden in allen Lebensmittel-Sortimenten „nach unten“ aus und bleiben auch beim Wein in ihren gewohnten Preiskategorien. In den Endkundensegmenten verschieben sich dadurch die Umsätze aufgrund der kleineren Warenkörbe hin zum stationären Einzelhandel und weg vom E-Commerce. Dafür konnte der B2B-Bereich von spürbaren Nachholeffekten in der Gastronomie profitieren. Insgesamt konnte jedoch eine Entspannung der Negativentwicklung zum Vorjahr im 2. Quartal verzeichnet werden. Mit zum Vorjahr stabilen Rohmargen in allen Segmenten und konsequenten Effizienzprogrammen in den Bereichen Marketing, Logistik und Verwaltung konnte trotz inflationsbedingter Kostensteigerungen ein EBIT auf Höhe des starken Corona-Jahres 2020 erzielt und die adj. EBIT-Marge bei 4,2 Prozent zum Halbjahr (Vorjahr: 4,9 Prozent) gehalten werden. Für das Gesamtjahr 2023 rechnet der Vorstand der Hawesko-Gruppe mit anhaltend herausfordernden Marktbedingungen. Es wird daher unverändert ein Umsatz auf Vorjahresniveau erwartet, aufgrund des veränderten Segment-Mixes mit einem EBIT vor Restrukturierung von € 37 – 42 Mio. # # # Als führende Handelsgruppe für hochwertige Weine, Champagner und Spirituosen beschäftigt der Hawesko-Konzern in den Segmenten Retail (Jacques’ und Wein & Co.), B2B (insbesondere Wein Wolf, Abayan und Grand Cru Select) und E-Commerce (insbesondere HAWESKO, Vinos und WirWinzer) rund 1.300 Mitarbeiter. Die Aktien der Hawesko Holding SE werden außer an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Prime Standard Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Herausgeber: Hawesko Holding SE

Elbkaihaus

Große Elbstraße 145 d

22767 Hamburg Internet: hawesko-holding.com Konzerninformationen hawesko.de Großes Sortiment für Weinliebhaber jacques.de Jacques‘ Standorte und Online-Angebot weinco.at Österreichs führender Weinfachhändler vinos.de Die besten Weine aus Spanien wirwinzer.de Deutsche Weine direkt vom Erzeuger tesdorpf.de Traditionsreicher Fine Wine Händler weinart.de Raritäten und Spitzenweine der Welt the-wine-company.se Beste Weine für Schweden enzo.de Italienische Weine und Lebensart globalwine.ch Premium-Portfolio für höchste Qualitätsansprüche weinwolf.de Internationale Weinvielfalt volume-spirits.de Erlesene Spirituosen-Portfolio abayan.de Spitzenweine aus Italien Presse- und Investor-Relations-Kontakt: Tel. (040) 30 39 21 00 Fax (040) 30 39 21 05 E-Mail: ir@hawesko-holding.com

04.08.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com