Adtran Networks senkt Umsatzprognose deutlich

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Telekomausrüster Adtran Networks (früher Adva Optical) hat wegen einer schwachen Nachfrage die 2023er-Ziele gesenkt. "Da sich die Lieferzeiten für Komponenten erheblich verkürzt haben, konzentrieren sich viele Kunden derzeit auf die Optimierung ihrer Lagerbestände, was sich auf die Auftragseingänge auswirkt", teilte das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen am Montag in München mit. "Darüber hinaus belasten die hohe Inflation und steigende Zinssätze das Investitionsverhalten der Kunden." Beim Umsatz rechnet Adtran Networks jetzt mit einem Umsatzrückgang im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Bisher hatte die Tochter des US-Unternehmens Adtran Holdings , das ebenfalls im SDax gelistet ist, ein Wachstum in dieser Größenordnung in Aussicht gestellt. Die Prognose für das operative Ergebnis wurde ebenfalls reduziert./zb/mis