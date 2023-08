Vorsichtig freundlich | Abschied von Katja Dofel

Wir sehen zum Wochenauftakt einen vorsichtigen Erholungsversuch. Leicht anziehende Renditen bei den 10-jährigen US-Staatsanleihen, wie auch ein etwas festerer US-Dollar, bremsen die freundliche Stimmung des Aktienmarktes ein. Vor Bekanntgabe den Juli-Verbraucherpreise am Donnerstag, bleibt das Umfeld volatil. Der Realtime-Inflationsindikator der Notenbank von Cleveland signalisiert etwas heißer als erwartete Daten. In einem Interview der New York Times stellt der Chef der Notenbank von New York ein baldiges Ende der Zinsanhebungen in Aussicht. Wenn überhaupt, dürften wir am 20. September eine letzte Anhebung um 25 Basispunkte sehen. Über 80% der Unternehmen im S&P 500 haben Ergebnisse gemeldet, mit den Ertragszahlen in 88% über den Zielen der Wall Street, was über dem langfristigen Durchschnitt liegt. Tyson Foods stehen nach Ergebnissen unter Druck. Lucid senkt wiederum die US-Verkaufspreise deutlich und meldet heute Abend Ergebnisse.



00:00 - Abschied von Katja Dofel

02:30 - J.P. Morgan: Gaube an weiche Wirtschaftsladung zugenommen

05:13 - Chef der Notenbank v. NY | Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung

08:11 - Bank of Japan

11:17 - Tyson Foods | KKR

12:14 - Lucid | Ausblick (u.a. Paramount, Palantir, Rivian, Alibaba)

14:22 - Berkshire Hathaway

16:35 - Raytheon

17:25 - Stimmung zw. China und USA lockert sich

18:33 - Analysten zu Amazon, Expedia, Cinemark u.a.

20:55 - Abschied von Katja Dofel



