DAX: Zweites Ziel erreicht

Der Deutsche Aktienindex DAX hat nach einem Stabilisierungsversuch der letzten drei Tage heute das Handtuch geschmissen und sich talwärts begeben. Damit ist das Barometer endgültig an der Marke von 16.000 Punkten gescheitert, zudem konnte ein weiteres Kursziel nach Beginn der Konsolidierung in der abgelaufenen Handelswoche abgearbeitet werden.

Endgültige Entwarnung kann indes noch nicht gegeben werden, sollte sich der Abwärtstrend mit der aktuellen Abwärtsdynamik fortsetzen, müssten weitere Abschläge auf 15.542 und sogar noch 15.400 Punkte für die nächsten Tage zwingend einkalkuliert werden.

Dennoch bestehen gute Chancen auf eine Stabilisierung um 15.706 Punkten, ein Rücklauf an rund 16.000 Punkte wäre dann denkbar. Ob ein Ausbruch darüber gelingt, wird erst noch die Zeit zeigen müssen.

Weitere Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag werden mit dem IBD/TIPP-Verbrauchervertrauen per August und den Großhandelslagerbeständen der USA per Juni (endgültig) um 16:00 Uhr fortgesetzt. Letzte planmäßige Nachricht des Tages steht eine halbe Stunde nach Börsenschluss in New York mit den wöchentlich erscheinenden API-Rohöllagerbeständen auf der Agenda.