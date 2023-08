Direkt zum Video auf YouTube

Nach der Pleite einiger US-Banken in diesem Jahr sollte man davon ausgehen, dass der gesamte Sektor sehr stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das war auch so, doch konnten einige sehr gut laufende Banken den ganzen Sektor relativ schnell vom Ende der Sektorenliste wieder in ein gutes Mittelfeld schieben.

In der heutigen Sendung stellt Martin die Aktie eines Unternehmens vor, das ein führender Treiber in der Erholung der Finanzwerte war und weiter eine sehr rosige Aussicht hat.