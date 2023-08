Microsoft - Eine gefährliche Ausgangslage

Diese Überschrift beschreibt die charttechnische Situation der Microsoft-Aktie derzeit recht treffend. So erwies sich der Spurt über das alte Rekordlevel vom November 2021 bei 349,65 USD als temporäres Phänomen. Vielmehr wurde das neue Allzeithoch (366,77 USD) abverkauft, was als zusätzliche Mahnung einen sog. „shooting star“ zur Folge hatte. Das gleiche negative Kerzenmuster hat der Technologietitel im Juli auch auf Monatsbasis ausgeprägt. Per Saldo müssen Anlegerinnen und Anleger von einer latent bestehenden Korrekturgefahr ausgehen. Diese Einschätzung wird durch den trendfolgenden MACD noch zusätzlich untermauert, denn im Wochenbereich hat der Indikator gerade ein neues Ausstiegssignal generiert. Die nächste Rückzugszone stecken dabei die Hochs bei rund 315 USD ab. Danach definiert das Hoch vom August 2022 bei 294,18 USD – verstärkt durch die 38-Wochen-Linie (akt. bei 288,13 EUR) – eine weitere Haltezone. Um die Gefahr eines Fehlausbruchs zu bannen, müsste die Microsoft-Aktie dagegen möglichst zeitnah das o. g. Hoch bei knapp 350 USD zurückerobern.

Microsoft (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Microsoft

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

