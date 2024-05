Palantir Technologies - Doppelt spannend!

Nicht nur die jüngsten Quartalszahlen machen die Palantir-Aktie derzeit zu einem spannenden Tradingkandidaten, sondern auch der Kursverlauf hat aktuell einiges zu bieten. Nach der Trendwende des vergangenen Jahres und einer ersten Haussebewegung kam es in den letzten Wochen zu einem klassischen Pullback. Interessant ist das Ausmaß dieses Rücksetzers. So wurde letztlich die obere Begrenzung der Tradingrange seit Juni 2023 bei knapp 21 USD bestätigt (siehe Chart). Verstärkt wird diese Unterstützung zudem zusätzlich durch ein Fibonacci-Level (20,80 USD) sowie durch die etwas darunter verlaufende 38-Wochen-Linie (akt. bei 19,42 USD). Charttechnisch trägt der jüngste Pullback zudem die Charakterzüge einer klassischen Korrekturflagge. Vor diesem Hintergrund würde ein nachhaltiger Flaggenausbruch (obere Begrenzung akt. bei 23,07 USD) dem Technologietitel neues Leben einhauchen. Rein rechnerisch hält die diskutierte Konsolidierungsflagge ein konservativ ermitteltes Kursziel von rund 30 USD bereit. Auf dem Weg in diese Region markiert das bisherige Jahreshoch bei 27,50 USD ein wichtiges Etappenziel. Die o. g. Bastion bei 21/20 USD bietet sich dagegen als Absicherung auf der Unterseite an.

Palantir Technologies (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Palantir Technologies

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.