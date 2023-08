Alibaba mit solidem Quartal - Aktie springt an

Alibaba hat heute die Zahlen für das vergangene Quartal präsentiert. Der Umsatz übertrifft die Prognose, der Gewinn liegt jedoch unter den Erwartungen.

Quartalszahlen Q1: 2023/2024 Alibaba im Überblick

Kennzahl Gemeldet Prognose Vorjahr Umsatz 234,16 Mrd. CNY 224.75 Mrd. CNY 205,56 Mrd. CNY Free Cashflow 38,09 Mrd. CNY - 22,17 Mrd. CNY Earning per share 13,3 CNY 14,59 CNY 8,51 CNY

Alibaba hat ein solides Quartal abgeliefert. Das Unternehmen hat den Umsatz in allen Geschäftsbereichen um 13,91 Prozent verbessert, den Gewinn sogar um 56,29 Prozent.

Entwicklung der Geschäftsbereiche

Der weltweit tätige Geschäftsbereich Alibaba international Digital Commerce Group, der unter anderem die bekannte Plattform AliExpress betreibt, ist überproportional gewachsen. Der Umsatz ist um 41 Prozent auf 22,12 Mrd. CNY gestiegen.

Der größte und wichtigste Unternehmensbereich Taobao and Tmall Group, der sich besonders auf den asiatischen Handel konzentriert, steigerte seine DAU (Daily Active User) um 6,5 Prozent. Der Umsatz wuchs um 12 Prozent auf 114,95 Mrd. CNY.

Kostensenkungen erhöhen die Marge

Alibaba hat die Kosten für die Produktentwicklung um 26,26 Prozent und für die Verwaltung um 13,47 Prozent gesenkt. Lediglich die Kosten für Marketing und Vertrieb stiegen um 5,74 Prozent. Die EBITDA-Marge stieg so von 20 auf 22 Prozent.

Cashflow ermöglicht Rückkaufprogramm

Alibaba hat durch die Kosteneinsparungen und den verringerten Erwerb von Anlagevermögen den Free Cashflow um 71,8 Prozent deutlich gesteigert. Laut Vorstand ermöglicht das dem Unternehmen ein Rückkauf von ADS (American depositary shares) in Höhe von 3,1 Mrd. USD.

Aktienkurs

Die Anleger sind begeistert und griffen zu. Der Wert schoss an der New Yorker Börse um 4,83 Prozent auf 99,43 USD nach oben.

Fazit

Der Handel von Konsumgütern über das Internet boomt. Neben den weltweit stark diversifizierten Geschäftsbereichen in dieser Branche wagt sich Alibaba auch an das Cloudgeschäft und KI und wappnet sich so für die Zukunft.