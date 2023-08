DAX: Zeichen stehen für Ausverkauf

Der Deutsche Aktienindex DAX konnte in der abgelaufenen Handelswoche überwiegend zulegen, scheiterte aber an der Barriere zwischen 15.909 und 16.000 Punkten. Unterdessen tut sich innerhalb der seit den Rekordständen etablierten Abwärtsbewegung eine neuerliche Verkaufsformation auf, die als bärische Flagge in Erscheinung tritt.

Um ein zeitnaher Verkaufsszenario für den DAX abzuleiten, bedarf es zu Beginn dieser Handelswoche Schlussnotierungen unterhalb von 15.775 Punkten, Ziele könnten dann bei 15.706 und 15.542 bzw. 15.456 Punkten abgeleitet werden. Nicht weit davon entfernt würde der DAX auch zusätzlich auf den Support bestehend aus dem EMA 200 treffen.

Allerdings wäre auch eine temporäre Fortsetzung der seit den in der letzten Handelswoche etablierten Tiefstände möglich, allerdings erst bei Tagesschlusskursen oberhalb von 16.000 Punkten. In diesem Fall würde die Triggermarke bei 16.075 Punkten, anschließend der zuvor identifizierte Zielbereich um 16.200 Punkten angesteuert werden können.

Wirtschaftsdaten sind heute rar gesät, einzig Deutschlands Großhandelspreise per Juli stehen um 8:00 Uhr auf der Agenda. Dafür allerdings stehen jede Menge Quartalszahlen deutscher Unternehmen an, unter anderem von Deutsche Euroshop, Gerry Weber, Grammer, TAG-Immobilien, Bilfinger und Hypoport.