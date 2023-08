Fresenius - Favoritenwechsel?

Die Fresenius-Aktie stand in den letzten Jahren – genauer gesagt seit 2017 – nicht im Verdacht zu den Börsenlieblingen auf dem deutschen Kurszettel zu zählen. Im Gegenteil: Von 80 EUR fiel das Papier in der Spitze auf unter 20 EUR zurück. Geht diese lange Durststrecke nun zu Ende? Das ist derzeit die absolute Schlüsselfrage. Einen Fingerzeig liefern möglicherweise diverse Indikatoren: So signalisiert beispielsweise der „HSBC Trendkompass“ für den Titel wieder einen kurz- und langfristigen Aufwärtstrend. Im Verlauf des RSI stehen zudem der Bruch des Abwärtstrends seit 2015 sowie eine Bodenbildung zu Buche. Dem trendfolgenden MACD gelang zudem auf historisch niedrigem Niveau ein neues Einstiegssignal. Was aus charttechnischer Sicht noch fehlt, ist ein nachhaltiger Spurt über die letzten Monatshochs bei 30 EUR. Gelingt der Befreiungsschlag, dann dürfte die Fresenius-Aktie tatsächlich das schlimmste überstanden haben. Die 200-Monats-Linie (akt. bei 37,19 EUR) definiert dann ein perspektivisches Erholungsziel. Auf dem Weg dorthin bilden das 38-Wochen-Pendant (akt. bei 33,19 EUR) und das Tief vom Februar 2021 (32,94 EUR) ein wichtiges Etappenziel.

Fresenius (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Fresenius

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

