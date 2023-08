ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Wenig Bewegung - Konjunktursorgen dominieren

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Montag verhalten in die neue Woche gestartet. Der Leitindex Dax schaffte zuletzt ein Plus von 0,12 Prozent auf 15 851,01 Punkte, nachdem er am Freitag rund ein Prozent verloren hatte.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab am Montag um 0,34 Prozent auf 27 988,93 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitbarometer EuroStoxx 50 bewegte sich kaum vom Fleck.

Konjunktursorgen prägen weiterhin das Bild. So verschärfte sich in den vergangenen Tagen in China die Krise des Immobilienentwicklers Country Garden, der in Zahlungsschwierigkeiten steckt. Er steht sinnbildlich für die andauernde Krise des chinesischen Immobilienmarktes, dessen Boom über viele Jahre hinweg für eine rege Nachfrage bei zahlreichen Bau-, Metall- und Chemieunternehmen gesorgt hatte. Das hat sich mittlerweile umgekehrt.

"Was in Deutschland in der vergangenen Woche in klein zu beobachten war, könnte sich in China jetzt zu einer handfesten Krise ausweiten und auch die weltweiten Finanzmärkte in Mitleidenschaft ziehen", schrieb Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege vom Handelshaus Robomarkets. Projektentwickler in der Immobilienbranche seien zuletzt der Reihe nach umgefallen, steigende Zinsen, dadurch Zahlungsausfälle und ein insgesamt sinkendes Interesse vor allem an Gewerbeimmobilien sorgten für Liquiditätsprobleme.

Unter den größten Gewinnern im Dax stiegen die Aktien von Siemens nach einem positiven Analystenkommentar um 0,5 Prozent. Die jüngste Überreaktion des Marktes auf die Normalisierung der Auftragslage bei dem Industriekonzern biete eine attraktive Einstiegsgelegenheit, schrieb der Experte Philip Buller von der Privatbank Berenberg. Die langfristigen Perspektiven blieben hervorragend.

Zu Bechtle äußerte sich Hauck Aufhäuser Investment Banking zuversichtlich. Der IT-Dienstleister habe angesichts des aktuell schwierigen makroökonomischen Umfelds bemerkenswert gute Ergebnisse für das zweite Quartal vorgelegt, schrieb Analystin Nicole Winkler. Dies spreche für die hohe Wettbewerbsqualität des Unternehmens, die auf Größe, Servicequalität und Reichweite sowie logistischer und operativer Exzellenz beruhe. Die Bechtle-Papiere zogen damit an der MDax-Spitze um fast zwei Prozent an.

Am Index-Ende fielen die zuletzt sehr gut gelaufenen Aktien von TAG Immobilien um mehr als zwei Prozent, nachdem sie im frühen Handel sogar um gut neun Prozent eingebrochen waren. Angesichts einer Abwertung des Immobilienportfolio hatte der Konzern im ersten Halbjahr einen Verlust gemacht, seine Jahresziele aber bestätigt.

Deutliche Kursschwankungen gab es auch im Nebenwerte-Index SDax , an dessen Spitze die Papiere von Bilfinger um gut sechs Prozent in die Höhe schnellten. Eine hohe Nachfrage hatte dem Industriedienstleister auch im zweiten Quartal einen Schub verliehen.

An Index-Ende sackten die Anteilsscheine von Nagarro um mehr als acht Prozent ab. Der IT-Dienstleister hatte erneut seine Umsatzprognose gesenkt./la/mis