ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Intel auf 'Market-Perform' - Ziel 34 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 34 US-Dollar belassen. Dass der US-Chiphersteller die Übernahme des israelischen Halbleiterkonzerns Tower Semiconductor aufgebe, dürfte nicht überraschen, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das habe bereits die Aktie von Tower Semi gezeigt. Sie habe am Dienstag fast genau auf dem Niveau von vor Bekanntgabe des geplanten Deals geschlossen und damit weit unter dem Angebotspreis. Zugleich dürfte der gescheiterte Deal eine leichte Enttäuschung bedeuten für die Aussichten des Ausbaus von Intels Fertigungskapazitäten./ck/la

D Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2023 / 04:34 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2023 / 04:34 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------