Original-Research: ecotel communication ag (von Sphene Capital GmbH): Buy

^ Original-Research: ecotel communication ag - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu ecotel communication ag Unternehmen: ecotel communication ag ISIN: DE0005854343 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 16.08.2023 Kursziel: EUR 43,00 (bislang EUR 45,10) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler Nach Planerfüllung mit deutlicher Ertragsdynamik in H2/2023e Die operativen Finanzzahlen zum ersten Halbjahr 2023 lagen im Rahmen unserer Erwartungen. Hervorzuheben ist allerdings, dass die berichteten Zahlen bereits nennenswerte Investitionen in Vertriebskapazitäten beinhalten, deren Wachstumseffekte erst in H2/2023e bzw. 2024e sichtbar werden. Da sich dabei auch der Umsatz- und Ertrags-Mix nach unserer Einschätzung weiter deutlich verbessern wird, sehen wir den Kursrückgang, der nach der erfolgreich verlaufenen Hauptversammlung und der Ausschüttung einer Rekorddividende in Höhe von EUR 18,82 je Aktie eingesetzt hat, als nicht begründet an. Angesichts einer von uns auf Sicht von 24 Monaten erwarteten Base-Case-Kursperformance von 145,0% (ohne die Einbeziehung zwischenzeitlich vereinnahmter Dividenden) bestätigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der ecotel communication. Einmal mehr ist es ecotel aus unserer Sicht gelungen, dem Kapitalmarkt die Validität und Glaubwürdigkeit seiner Guidance zu belegen. Mit einem Halbjahresumsatz von EUR 51,6 Mio. (Vorjahr: EUR 44,8 Mio., +15,2% YoY, bereinigt um den zwischenzeitlich erfolgten Verkauf von easybell und nacamar) konnten zum Halbjahr bereits 52,9% des Mittelwertes der ausgegebenen Umsatz-Guidance von EUR 95-100 Mio. erreicht werden. Bei dem um Einmalerträge bereinigten operativen EBITDA wurden zum Halbjahr mit EUR 5,3 Mio. sogar bereits 55,8% des durchschnittlichen Gesamtjahreswertes der operativen EBITDA-Guidance von EUR 9-10 Mio. erzielt. Dies ist aus unserer Sicht umso bemerkenswerter, als dass ecotel im ersten Halbjahr 2023 bereits nennenswerte Vorabaufwendungen u.a. in Personalaufwendungen verkraftet hat, die erst in H2/2023e bzw. 2024e umsatzrelevant werden. Die operative EBITDA-Marge lag zum Halbjahr bei rund 10,3%. Im Kernsegment Geschäftskunden (Umsatz H1/2023: EUR 22,7 Mio., -0,3% YoY) waren nach unserer Einschätzung die seit Jahresbeginn gewonnenen Großaufträge noch nicht in ihrer vollen Bedeutung sichtbar, so dass wir im zweiten Halbjahr 2023e mit einer deutlichen Beschleunigung der Umsatzwachstumsraten und der operativen EBITDA-Marge rechnen. Im nur schwer prognostizierbaren Bereich Wholesale, in dem der netzübergreifende Handel mit Telefonminuten und die Vermarktung von Datenleitungen zusammengefasst sind, lagen die Erlöse zum Halbjahr bei EUR 28,9 Mio. (Vorjahr: EUR 22,1 Mio., +31,1%). Da es sich hierbei um vergleichsweise margenschwache Geschäftsaktivitäten handelt, machte sich dieser Zuwachs ertragsseitig jedoch kaum bemerkbar. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27545.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °