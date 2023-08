BYD - Ein erster Lichtblick

BYD Co. Ltd. - WKN: A0M4W9 - ISIN: CNE100000296 - Kurs: 27,225 € (L&S)

Der Preiskampf bei Stromern, angefacht von Tesla, sorgte bei den E-Autobauern in den vergangenen beiden Wochen für kräftige Kursturbulenzen. Im Zuge der aktuellen Korrektur verlor die BYD-Aktie fast 20 % an Wert. Dabei gab der Aktienkurs crashartig nach und in nur wenigen Tagen wurden die Gewinne von gut drei Monaten pulverisiert. Im frühen vorbörslichen Handel zeigt sich nun heute erstmals eine positive Eröffnung. Die Aktie startet mit einem Plus von ca. 2 % in den Tag und überschreitet damit das gestrige Tageshoch.

Erholung läuft!

Im Fazit meiner letzten Analyse habe ich für die BYD-Aktie ein Rating zwischen „hold“ und „sell“ vergeben. Im Zuge des Ausverkaufs der vergangenen Tage wurde eine Erholung zunehmend wahrscheinlich oder zumindest ein Erholungsversuch. Dieser könnte jetzt angelaufen sein. Der große Durchbruch ist dies aber immer noch nicht. Vielmehr wäre davon auszugehen, dass kurzfristige Gewinne von dem einen oder anderen Anleger für Verkäufe genutzt werden, um die eigene Position aufzulösen oder zumindest zu verkleinern. Immerhin stellen sich den Käufern jetzt bei 28-29 EUR wichtige Widerstände entgegen. Zudem könnte sich über die Sommermonate ein bärischer Trendwechsel vollzogen haben. Die Aktie hatte hier ein Doppeltop ausgebildet.

Vor dem Hintergrund dieser Risiken können in den nächsten Tagen neue Tiefs nicht ausgeschlossen werden. Alternativ dazu kehren die Käufer tatsächlich direkt nachhaltig zurück und etablieren ihrerseits einen neuen Aufwärtstrend. Dann könnte es zwar im angesprochenen Widerstandsbereich kurzfristige Verkäufe geben, letztlich wird man sich dort aber durchsetzen und ein neues Jahreshoch ansteuern.

Fazit: Mit der heutigen positiven Eröffnung gibt es für die BYD-Aktie einen kleinen Hoffnungsschimmer. Übergeordnet überwiegt jedoch weiterhin das Risiko. In den nächsten Tagen wäre zunächst zu beobachten, wie groß das potentielle Kaufinteresse wirklich ist. Ohne Bodenbildung oder Momentum zur Oberseite müsste aktuell noch von einem kurzfristigen Abwärtstrend ausgegangen werden, in dem auch neue Tiefs möglich sind. Der Aktienkurs könnte dabei in Richtung 25 EUR oder sogar zum Jahrestief nachgeben.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)