GNW-Adhoc: Tiziana Life Sciences informiert über ein Live-Interview mit dem renommierten Wissenschaftler Dr. Howard L. Weiner bei Bloomberg TV, in dem er über die IND-Freigabe der FDA für intranasales Foralumab bei der Alzheimer-Krankheit spricht

^NEW YORK, Aug. 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tiziana Life Sciences Ltd. (Nasdaq: TLSA (https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/tlsa/real- time)) (?Tiziana" oder das ?Unternehmen"), ein Biotechnologieunternehmen, das bahnbrechende Immunmodulationstherapien über neuartige Verabreichungswege für Medikamente entwickelt, gab heute bekannt, dass Dr. Howard L. Weiner, ein Vordenker auf dem Gebiet der Neurologie und Immunologie, in einem exklusiven Live-Interview auf Bloomberg TV über die jüngste Ankündigung des Unternehmens hinsichtlich der Weiterentwicklung des neuartigen Foralumab-Programms zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit nach der kürzlich erfolgten IND-Freigabe (Investigational New Drug) durch die US-Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) sprach. Foralumab ist der einzige vollständig humane monoklonale Anti-CD3-Antikörper in der klinischen Entwicklung. Während des Live-Interviews erörterte Professor Howard L. Weiner, ein angesehener Experte für Neurologie und Immunologie und Co-Direktor des Ann Romney Center for Neurologic Diseases am Brigham and Women's Hospital, einem Gründungsmitglied des Mass General Brigham Healthcare System, das geplante klinische Programm von Tiziana zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit und das Potenzial von Foralumab für die Behandlung von Entzündungen bei verschiedenen neurologischen Erkrankungen. Dr. Weiner ist der Vorsitzende des wissenschaftlichen Beirats von Tiziana. Sein umfassendes Fachwissen und seine Erfahrung versetzen ihn in die einzigartige Lage, wertvolle Einblicke in die potenziellen Auswirkungen der Technologie von Tiziana zu geben. ?Die Alzheimer-Krankheit, eine schwer zu behandelnde neurodegenerative Erkrankung, von der weltweit Millionen Menschen betroffen sind, hat einen erheblichen ungedeckten Bedarf und ist schon lange eine Herausforderung für die medizinische Forschung", erklärte Gabriele Cerrone, Vorsitzender, amtierender CEO und Gründer von Tiziana Life Sciences. ?Tizianas Selbstverpflichtung zu Innovation hat uns dazu veranlasst, neue Lösungen für diese komplexe Erkrankung auf Basis von intranasalem Foralumab zu erforschen, von dem aus früheren Studien bekannt ist, dass es die Neuroinflammation moduliert und hemmt. Das Gespräch von Dr. Weiner auf Bloomberg bietet einen Einblick in die potenziell bahnbrechenden Lösungen im Bereich der Neuroinflammation, die Tiziana verfolgt, nicht nur bei Alzheimer, sondern auch bei unserer bevorstehenden Phase-2-Studie bei nicht aktiver sekundär progredienter Multipler Sklerose, die in Kürze in diesem Jahr beginnen wird." Das Interview kann über diesen Link abgerufen werden: https://www.bloomberg.com/news/videos/2023-08-16/tiziana-gets-phase-2-approval- for-alzheimer-s-drug-video Über Foralumab Aktivierte T-Zellen spielen eine wichtige Rolle im Entzündungsprozess. Foralumab, der einzige vollständig humane monoklonale Anti-CD3-Antikörper, bindet an den T-Zell-Rezeptor und dämpft die Entzündung, indem er die Funktion der T-Zellen moduliert und dadurch die Effektor-Eigenschaften in mehreren Untergruppen von Immunzellen unterdrückt. Diese Wirkung wurde bei Patienten mit COVID und Multipler Sklerose sowie bei gesunden Menschen nachgewiesen. Die Phase-II-Studien zu intranasalem Foralumab bei Patienten mit nicht aktiver SPMS sollen im dritten Quartal 2023 beginnen. Die Immunmodulation durch nasale Anti- CD3-MAK stellt einen neuen Weg zur Behandlung entzündlicher Erkrankungen beim Menschen dar.(1) Über Tiziana Life Sciences Tiziana Life Sciences ist ein im klinischen Stadium tätiges Biopharmazieunternehmen, das bahnbrechende Therapien entwickelt und dabei neuartige Technologien zur Verabreichung von Medikamenten einsetzt, die alternative Wege der Immuntherapie ermöglichen. Tizianas innovativer nasaler Ansatz hat das Potenzial, die Wirksamkeit sowie die Sicherheit und Verträglichkeit im Vergleich zur intravenösen (i. v.) Verabreichung zu verbessern. Tizianas führender Kandidat, das intranasale Foralumab, der einzige vollständig humane monoklonale Anti-CD3-Antikörper, hat in bisherigen Studien ein günstiges Sicherheitsprofil und klinisches Ansprechen bei Patienten gezeigt. Die Technologie von Tiziana für alternative Wege der Immuntherapie wurde patentiert, mehrere Anmeldungen sind anhängig und es wird erwartet, dass sie eine breite Anwendung in der Pipeline ermöglicht. Zukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine historischen Fakten, sondern beruhen auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf seine Branche, seine Überzeugungen und Annahmen. Wörter wie ?antizipiert", ?erwartet", ?beabsichtigt", ?plant", ?glaubt", ?sucht", ?schätzt" und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, schwer vorhersehbar sind und dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder prognostizierten Ergebnissen abweichen. Das Unternehmen weist die Inhaber und potenziellen Inhaber von Wertpapieren darauf hin, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da diese nur die Sichtweise des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Mitteilung widerspiegeln. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung beziehen sich nur auf Ereignisse an dem Tag, an dem die Aussagen gemacht wurden. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, Änderungen oder Aktualisierungen dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Ereignisse, Umstände oder unvorhergesehene Ereignisse zu berücksichtigen, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten, es sei denn, dies ist gesetzlich oder von einer zuständigen Aufsichtsbehörde vorgeschrieben. Für weitere Fragen: Tiziana Life Sciences Ltd Paul Spencer, Business Development and Investor Relations +44 (0) 207 495 2379 E-Mail: info@tizianalifesciences.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=f4spJHxlilhoRca2S0j1b6e5ytIsgFNq2Ru0 jcyn6xIeTgJIoXTsnNAkbK8VVPb__QVXTCRwAWYUq0uLLGY6M5RQt8GToO88wRUUu62TaUkdAsbvXgJl rEVJvnT4bv52F2D0MHN9GJJCy13A206X01_DIChkdbdkFcaFFlNlRUr_jyX10QevuKmoPW-_AxfEKYq- _wrIhInJ6imk29thfjtGoedLW9RRvOMXsJRzdRlpHMWcunieH45SWX7653vuwF7R5krP3_PBXRc8VRFw eTcwn1e4UPTIWKzjRx48f9E=) Anleger: Irina Koffler LifeSci Advisors, LLC +1 646 970 4681 ikoffler@lifesciadvisors.com (mailto:ikoffler@lifesciadvisors.com) _____________ (1) https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2220272120 °