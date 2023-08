Nächste Woche veröffentlicht Nvidia seine Zahlen: Womit rechnen Sie?

Nvidia wird sicherlich die Überraschung der nächsten Woche. Zwei bekannte Investmentbanken, Barclay und HSBC, erhöhten die Kursziele bereits auf 500 bzw. 600 USD. Das ergäbe am Ende knapp 1,6 Bio. USD Marktwert. Morgan Stanley hält sich dagegen zurück.

Entscheidend für Nvidia sind die tatsächlichen Ergebnisse und die eigenen Ziele. Immerhin haben vier chinesische Internetkonzerne soeben für insgesamt 4 Mrd. USD KI-Technik bei Nvidia geordert.

Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass Nvidia ein zweites Tesla wird. Wir erinnern uns: Bei Tesla wurden einst Kurse bis 500 Dollar (nach Split) angesagt waren, woraus anschließend 100 Dollar wurden, wiederum anschließend gut 280 Dollar und wohin geht es demnächst?

Also: In Übertreibungsphasen kann man mit kleinem Geld mitspielen, um dabei zu sein. Aber verbrannte Finger gehören dazu.

Wird sich Chinas Immobilienkrise auf uns die Weltwirtschaft auswirken?

Chinas Immobilienkrise ist die notwendige Konsolidierung des dortigen Immobilienmarktes, der eine unglaublich lange Aufbauphase über mehr als 35 Jahre zu bewältigen hat. Dazu gehört eine Besonderheit: Chinesische Wohnungskäufe werden ab Baubeginn mit einem kleinen Baranteil des Käufers anfinanziert. Nach Baufortschritt erfolgen die zusätzlichen Zahlungen entweder vom Käufer oder dessen Immobilienbank. Daraus entstehen Überfinanzierungen, ähnlich einem Kartenhaus. Der Zusammenbruch der entsprechenden Bauherren ist damit sicher.

Zum besseren Verständnis: Die Steuersparmodelle liefen in Deutschland bis 1974 nach ähnlichem Muster. Mit der Streichung dieser Steuervorteile und deren Finanzierung brach der Markt zusammen. Die bekanntesten Namen dafür sind Neue Heimat oder Bremer Treuhand und die berühmten Kölner Immobilienhaie, auf deren Namensnennung ich verzichte. Das alles gehört zu einer Normalisierung des Marktes insgesamt, aber zu keiner Weltwirtschaftskrise, wie zurzeit herumgereicht.

Die Deutsche Bank gibt für Nucera ein Kursziel von 30 EUR aus: Realistisch oder zu optimistisch?

30 EUR Kursziel für Nucera sind etwas viel, lassen sich aber rechnen. Es kommt darauf an, wie viel in Wasserstoff investiert wird, in welcher Zeit und mit welchen Auftragsvolumina ernsthaft gerechnet wird. Das ergibt eine Perspektive für zwei bis vier Jahre mit den aktuellen Ausgangswerten. Entscheidend ist die Vorlage der Zahlen und Ziele von Nucera selbst.

Im Übrigen: Die Deutsche Bank ist nicht dafür bekannt, besonders präzise zu arbeiten.