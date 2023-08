PELOTON und FOOT LOCKER - Kursdesaster nach den Zahlen!

Peloton Interactive Inc. - WKN: A2PR0M - ISIN: US70614W1009 - Kurs: 6,990 $ (Nasdaq)

Foot Locker Inc. - WKN: 877539 - ISIN: US3448491049 - Kurs: 23,200 $ (NYSE)

Peloton Interactive Inc. verfehlt im vierten Quartal mit einem Ergebnis je Aktie von -0,68 die Analystenschätzungen von -0,40 USD. Der Umsatz ist mit 642,1 Mio. über den Erwartungen von 641,01 Mio. USD (Quelle: stock3.com/news).

Die Aktie hatte sich im Vorfeld der Zahlen wieder dem Allzeittief aus 2022 angenähert, welches bereits im Mai getestet wurde. Jetzt erfolgt der dynamische Durchbruch nach unten, die bärischen Muster der vergangenen Monate werden nach unten hin aufgelöst.

Die Peloton-Aktie bricht vorbörslich um rund 28 % ein in den Preisbereich um 5 USD.

Damit könnte ein größeres Verkaufssignal aktiv werden, erste Abwärtsziele lägen bei rund 4,00 und 3,50 USD. Erholungen in Richtung der alten Tiefs bei 6,66 USD könnten Ausstiegs- oder Short-Chancen bieten. Um größere Verkaufssignale abzuwenden, müsste eine nachhaltige Rückkehr über 7 USD gelingen.

Peloton Interactive Inc.

Foot Locker erwischt es noch heftiger...

Foot Locker Inc. trifft im zweiten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,04 USD die Analystenschätzungen. Der Umsatz hingegen lag mit 1,86 Mrd. USD unter den Erwartungen von 1,88 Mrd. USD. Im Ausblick auf 2023 erwartet das Unternehmen nun einen Umsatzrückgang von 8 % bis 9 % (bisher: 6,5 % bis 8 %), einen Rückgang bei den Same-Store-Sales von 9 % bis 10 % (bisher: 7,5% bis 9%) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,30 bis 1,50 USD (bisher: 2,00 bis 2,25 USD ). Dividendenzahlungen werden zunächst gestoppt. (Quelle: stock3.com/news).

Bis Mai war die Welt noch in Ordnung bei der Aktie von Foot Locker. Dann kam es zu einem massiven Einbruch. Von diesem konnte sich das Papier nie erholen, es pendelte sich seitwärts auf tiefem Niveau oberhalb des 2022er Tiefs ein. Diese bärische Konsolidierung wurde gestern nach unten hin aufgelöst, der Rückfall aus der Formation sowie unter das 2022er Tief lieferte das charttechnische Verkaufssignal.

Die Foot-Locker-Aktie brach vorbörslich um rund 30 % auf 16,14 USD ein.

Hier wird zumindest vorbörslich auch das 2020er Tief unterschritten. Sollte es wieder zurückerobert werden, wären kurzfristige Erholungen in Richtung 20 USD oder noch mehr denkbar. Letztlich könnte die Aktie aber mit oder ohne Erholung weiter einbrechen, die übergeordnete charttechnische Situation ist als äußerst kritisch zu sehen. Bei 11,60 - 12,30 USD liegt ein alter Auffangbereich. Erst eine Rückkehr über die Tiefs aus 2022 und 2023 würde die Situation wieder aufhellen.

Foot Locker Inc.

Fazit: Mit Peloton und Foot Locker erwischt es heute zwei eklatante Underperformer am US-Markt richtig heftig. Bei beiden Aktien hat sich das Unheil im Chart bereits angekündigt. Der Druckaufbau der Bären, der in den vergangenen Monaten zu beobachten war, wird regelkonform nach unten hin aufgelöst. Die Skepsis der Anleger kam nicht von ungefähr, die Enttäuschung nach den Zahlen spiegelt sich in den massiven Einbrüchen wider. Ohne solide, charttechnische Umkehrsignale bleiben beiden Werten sehr riskant und tendenziell uninteressant für Einstiege.

(© stock3 2023 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)