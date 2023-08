Vor dem Notenbank-Treffen in Jackson Hole in den USA sorgt der Tech-Riese Nvidia heute Morgen für eine gute Stimmung. Nvidia übetrifft alle Erwartungen und zeigte sich auch für das laufende Quartal optimistisch.

Für den Dax ging es daraufhin im frühen Handel um 0,8 Prozent nach oben auf 15.853 Punkte. Sollte der Dax heute im Plus schließen, wäre das der vierte Handelstag in Folge mit Kursgewinnen. Nach zuletzt drei schwachen Börsenwochen hat sich der Dax damit in dieser Woche um knapp zwei Prozent erholt.

Die Entscheidung darüber, ob die aufgehellte Börsenstimmung anhält, dürfte nun im US-amerikanischen Jackson Hole fallen. Dort beginnt an diesem Donnerstag das jährliche Notenbanker-Treffen. Das wichtigste Ereignis werde ein Auftritt von US-Notenbank-Chef Jerome Powell am Freitag, hieß es am Morgen von der Commerzbank. Anleger hoffen auf Hinweise, ob der künftige geldpolitische Kurs der Währungshüter noch weitere Zinserhöhungen bringen wird.

Nach Zahlen: CTS Eventim erhöht Prognose

Heute Morgen hat CTS Eventim die Zahlen veröffentlicht: Und die waren gut.

Halbjahreszahlen H1/23 CTS Eventim im Überblick

Kennzahl Gemeldet Vorjahr Umsatz 1,02 Mrd. EUR 734,3 Mio. EUR EBITDA 167,9 Mio. EUR 120,8 Mio. EUR Gewinn 91,7 Mio. EUR 80,1 Mio. EUR

Besonders erfreulich: Das erste Mal in einem Halbjahr kletterte der Umsatz auf über 1 Mrd. EUR.

Für das laufende Geschäftsjahr geht der Vorstand von moderat höheren Umsätzen aus, sofern die aktuellen geopolitischen Krisen und die Inflation sich nicht negativ auf das Konsumverhalten auswirken. Die weitere Entwicklung dieser beiden Faktoren sei aber nicht abzuschätzen.

Symrise gefragt - Morgan Stanley lobt Perspektiven, Hochstufung

Eine optimistische Studie der Bank Morgan Stanley hat am Donnerstag die Symrise-Aktie angetrieben. Sie legten kurz nach dem Handelsstart um 2,5 Prozent auf 93,20 EUR zu. Das bedeutete einen der vorderen Plätze im Dax.

Analystin Lisa De Neve wurde in einer Studie zuversichtlicher und hob ihr Kursziel von 97 auf 109 EUR an. Damit sieht sie mittelfristig Luft nach oben und stufte die Symrise-Aktien um gleich zwei Stufen von „Underweight“ auf „Overweight“ hoch. Dieses positive Votum hatte Morgan Stanley den Papieren seit mindestens dem Frühjahr 2020 nicht mehr verliehen.

Der belastende Lagerbestandsabbau in der Konsumgüterbranche – eine wichtige Kundengruppe für Hersteller von Duft- und Geschmacksstoffen – dürfte sich dem Ende nähern, wenngleich noch keine spürbare Erholung der Konsumnachfrage erkennbar sei, schrieb die Expertin in einer Studie.

Sie setzt in diesem Umfeld auf langfristig gut aufgestellte Unternehmen. Symrise ist dabei nun einer ihrer Favoriten, da der Dax-Konzern angesichts des sich aufhellenden Umfeldes im Bereich Heimtiernahrung und einer anziehenden Profitabilität bessere Perspektiven habe als die Konkurrenz.

Symrise war dank eines starken Wachstums jahrelang ein Liebling der Anleger. Die Kursentwicklung gipfelte Ende 2021 bei knapp 133 EUR - ein Plus von fast 700 Prozent im Vergleich zum Börsenstart 2006. Seither geht es aber bergab: 2022 um rund ein Viertel, 2023 bislang um fast elf Prozent. Damit zählen die Niedersachsen im laufenden Jahr zu den größten Verlierern im Dax, der knapp 13 Prozent gewonnen hat.

Frankreich: Geschäftsklima trübt sich unerwartet etwas ein

In Frankreich hat sich die Unternehmensstimmung überraschend etwas eingetrübt. Im August sei das Geschäftsklima um einen Punkt auf 99 Punkte und damit auf den tiefsten Stand seit April 2021 gesunken, teilte das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris mit. Analysten hatten im Schnitt damit gerechnet, dass das Geschäftsklima weiter bei 100 Punkten auf seinem längeren Durchschnitt verharrt. Insee erklärte den Rückgang mit einer Verschlechterung der Geschäftslage in der verarbeitenden Industrie und im Dienstleistungssektor.

Redaktion onvista/dpa-AFX