DAX: Letzte Wort noch nicht gesprochen

Der Deutsche Aktienindex DAX beendete seinen Mittwochshandel hauchdünn in der Gewinnzone, konnte aber nach zwei Anläufen den EMA 50 bislang immer noch nicht bezwingen. Dafür allerdings kann das Barometer am Donnerstag mit Rückenwind aus den USA rechnen, dort haben sich die Märkte sehr dynamisch zur Oberseite erholt.

Offenbar hat der DAX aber auch nur einen kurzen Zwischenstopp um den EMA 50 bei aktuell 15.740 Punkten eingelegt, sodass es oberhalb von 15.800 Punkten weiter in Richtung der Zielmarke von 16.000 Punkten weiter rauf gehen könnte. Diesen Ansatz stützt nämlich eine klassische Erholung in Form einer 1-2-3-Kursbewegung.

Auf der Unterseite ist der Leitindex vergleichsweise gut zunächst durch das Niveau von 15.677 Punkten abgesichert, erst darunter dürften sich weitere Abwärtsrisiken in Richtung 15.571 und schließlich den EMA 200 bei 15.400 Punkten ergeben.

Das wichtigste Ereignis für die kommenden Tage beginnend ab Donnerstag dürfte das Symposium der US-Notenbank FED in Jackson-Hole werden, beraten wird bis in den Samstag hinein. An der Datenfront trudeln erste Nachrichten ab 13:30 Uhr mit dem Protokoll der letzten EZB-Sitzung ein, ab 14:30 Uhr stoßen die USA mit Erstanträgen sowie fortgesetzten Anträgen auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche dazu.