Original-Research: 2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG Unternehmen: 2G Energy AG ISIN: DE000A0HL8N9 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 24.08.2023 Kursziel: 33,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 02.06.2023: Herabstufung von Kaufen auf Hinzufügen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie auf BUY herauf und bestätigt sein Kursziel von EUR 33,00. Zusammenfassung: 2G Energy ist im ersten Halbjahr kräftig gewachsen und hat den Umsatz um 19% und die Gesamtleistung um 20% gesteigert. Für das Gesamtjahr unterstellen wir ein Umsatzwachstum von 14% und sehen das Unternehmen zum Ende des ersten Halbjahres gut aufgestellt, unsere Schätzung und die Guidance (Umsatz: EUR310 Mio. - EUR350 Mio., EBIT-Marge: 6,5% - 8,5%) zu erreichen, zumal das zweite Halbjahr saisonal üblicherweise deutlich stärker ist als das erste. Wir bestätigen unsere Prognosen für das Gesamtjahr. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR33. Nach dem Kursrückgang der letzten Monate stufen wir unser Rating von Hinzufügen auf Kaufen hoch. Das Kurspotential liegt bei 47%. First Berlin Equity Research has published a research update on 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal upgraded the stock to BUY and maintained his EUR 33.00 price target. Abstract: 2G Energy showed strong growth in the first half of the year, increasing sales by 19% and total output by 20%. For the full year, we assume sales growth of 14% and see the company well positioned at the end of the first half to achieve our forecasts and guidance (sales: EUR310m - EUR350m, EBIT margin: 6.5% - 8.5%), especially as the second half of the year is usually seasonally much stronger than the first half. We confirm our full-year forecasts. An updated DCF model yields an unchanged EUR33 price target. After the share price decline in recent months, we upgrade our rating from Add to Buy. The share price upside is 47%.