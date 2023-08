EQS-News: SFC Energy feiert 20 Jahre Brennstoffzellen im Freizeitmarkt auf dem Caravan Salon Düsseldorf – „Saubere Energie für Generationen. Immer und überall.“

EQS-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Sonstiges

SFC Energy AG – Pressemitteilung SFC Energy feiert 20 Jahre Brennstoffzellen im Freizeitmarkt auf dem Caravan Salon Düsseldorf – „Saubere Energie für Generationen. Immer und überall.“ Brunnthal/München, 25. August 2023 – Die SFC Energy AG (F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, feiert auf dem diesjährigen Caravan Salon Düsseldorf (25.08. bis 03.09.2023) 20 Jahre Brennstoffzellen im Freizeitmarkt, beginnend mit dem heutigen Preview Day für Fachhändler und Medienvertreter. Im Rahmen der Weltleitmesse für mobiles Reisen präsentiert SFC Energy sein Energiepaket EFOY Hybrid Power (Brennstoffzelle + Lithium-Batterie) sowie die weltweit erste Brennstoffzelle für den Privatgebrauch (A25), die seinerzeit erstmals auf dem Caravan Salon 2003 vorgestellt wurde. Bereits 2003 hat SFC Energy das weltweit erste Brennstoffzellen-System für den Freizeitmarkt vorgestellt und das Konzept der Hybridisierung von Solar, Brennstoffzelle und Energiemanagement auf den Markt gebracht. Nur elf Monate später präsentierte das Unternehmen aus Brunnthal bei München auf dem Caravan Salon Düsseldorf die nächste Generation der Methanol-Brennstoffzelle zur emissionsfreien Stromversorgung in Reisemobilen und Caravans. Schnell überzeugten die platzsparenden und leichten Stromerzeuger von SFC Energy auch Segler und Bootsfahrer, da sie sich optimal eignen, um die Bordelektronik unterbrechungsfrei und leise mit umweltfreundlichem Strom zu versorgen. Seit nunmehr 20 Jahren versorgt SFC Energy seine Kunden mit emissionsfreien und autarken Energielösungen im Freizeitmarkt. Mit den kompakten EFOY Brennstoffzellen von SFC Energy setzen Anwender auf nachhaltige, netzferne, wetterunabhängige und leise Stromerzeuger im maritimen Bereich, beim Camping, Glamping, bei Events oder in netzfernen Hütten und Tiny Houses. Unabhängig vom Einsatzort überwachen die EFOY Brennstoffzellen durch ihre integrierten Laderegler permanent den Ladezustand einer Bordbatterie und laden diese bei Bedarf vollautomatisch nach. Durch die kontinuierliche Aufladung haben Nutzer immer volle Energiereserven. Die leistungsstarken EFOY Brennstoffzellen dienen aber nicht nur der netzfernen und zuverlässigen Energieversorgung von Reisemobilen, Caravans, Berghütten, Hausbooten und Yachten, sondern auch zur stationären Anwendung auf Camping- und Stellplätzen. So lassen sich Zufahrtsschranken, Ticket-Automaten, Info-Terminals oder Video-Überwachungsanlagen ohne Zugang zum konventionellen Stromnetz betreiben. Dr. Peter Podesser, CEO von SFC Energy: „Wir blicken mit Stolz auf 20 Jahre Brennstoffzellen im Freizeitmarkt zurück. Hier liegen unsere Wurzeln und SFC Energy hat sich in diesen zwei Jahrzehnten vom Start-up zu einem weltweit führenden Anbieter für Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen entwickelt, welcher mehr als 65.000 Brennstoffzellen verkauft hat und damit rund 5.000 Tonnen Kohlendioxid (CO 2 ) einsparen konnte. Neben den Produkten für den Freizeitbereich bietet SFC Energy mittlerweile eine breite Produktpalette an stationären und mobilen Energielösungen für industrielle und Behördenkunden weltweit an. Diese Erfolgsgeschichte, die ihren Ursprung im Reisemobil-Bereich hat, wollen wir im Caravaning-Markt ebenso fortschreiben wie in allen anderen, um die Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Technologie für umweltfreundliche Stromerzeugung weiter voranzutreiben und die Zukunft grüner zu gestalten.“ SFC Energy freut sich auf Besucherinnen und Besucher beim Caravan Salon Düsseldorf vom 25. August bis 03. September 2023 in Halle 13 / Stand A36, die sich gern selbst ein Bild vom leistungsstarken Brennstoffzellen- und Batteriesortiment machen möchten. Zudem wird mit der A25 die im Jahr 2003 vorgestellte weltweit erste Brennstoffzelle für den Privatgebrauch als Jubiläum ausgestellt und verdeutlicht so den technologischen Fortschritt der vergangenen beiden Jahrzehnte. Nähere Informationen zum Stellplatz der Zukunft gibt es am Außenstand von SFC Energy FG17-01 auf dem Caravan Salon Düsseldorf. Am Samstag, 26. August 2023 findet um 11:20 Uhr eine Pressekonferenz am Messestand von SFC Energy statt. caravan-salon.de/de/Presse Weitere Informationen zu den Clean Energy und Clean Power Management Lösungen von SFC Energy unter sfc.com. Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 65.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien, Indien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse und gehört seit 2022 dem Auswahlindex SDAX an (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578).

