Der Euro sinkt wieder: Wann sehen wir die Parität zum Dollar?

Die Position des Dollar ist wichtiger als die Einschätzung des Euro. Die Reduzierung des Rankings der Amerikaner führt für alle BRICS-Staaten dazu, ihre Reservequoten in Dollar tendenziell zu reduzieren. Bis Jahresende rechnet man mit etwas weniger als 50 Prozent.

Die Zinsdifferenzen des Dollar zu anderen Währungen spielen hierbei nur eine Nebenrolle. Der Euro hat keine eigene Stärke, was nur im Verhältnis zu anderen Währungen erkennbar ist, wie Franken, Yuan und Yen oder auch zum Pfund.

Eine Parität Euro/Dollar ist damit nicht vorauszusagen.

Welche Aktien können am stärksten vom Nvidia-Boom profitieren?

Nvidia ist zurzeit der wichtigste KI-Titel weltweit. Die am Mittwoch vorgelegten Ergebnisse sind überzeugend. Wer ist der Nächste?

Ähnlich wie Apple mit dem Smartphone verändert Nvidia mit seinen Grafikprozessoren sehr viele Teile der kommunikativen Welt per Internet, sowohl privat wie im Geschäft und in der Produktion.

Nun kommt es darauf an: Wer kann sich diesem Trend am schnellsten anpassen? Das wird sich schon in den kommenden drei bis vier Monaten besser erkennen lassen. Zunächst wird Nvidia gespielt.

Fielmanns Vision 2025: Ist sie realistisch? Und was bedeutet das für Anleger?

Die zweite Generation bei Fielmann folgt der Grundvision der ersten Generation – beide Fielmann. Die Eroberung des amerikanischen Marktes ist sehr schwer, was bis jetzt nur sehr wenigen deutschen Konsummarken gelang.

Der amerikanische Markt ist riesig, aber sehr hart, und in vielen Bereichen von politischen Einflüssen nicht ganz frei. Entscheidend ist, dass Fielmann diese Schritte weitgehend mit eigenen Mittel zu finanzieren gedenkt und mit der bewährten Taktik der schrittweisen Expansion das Gleichgewicht hält.

Daher bin ich zuversichtlich. Ein riesiges Potenzial entsteht daraus nicht, aber ein sehr brauchbares Trendinvestment.