IRW-News: Piedmont Lithium Limited: Piedmont Lithium erhält partielle Vorauszahlung für erste Lieferung im Rahmen von NAL-Abnahmeabkommen

IRW-PRESS: Piedmont Lithium Limited: Piedmont Lithium erhält partielle Vorauszahlung für erste Lieferung im Rahmen von NAL-Abnahmeabkommen

- Partielle Vorauszahlung von 31,6 Mio. $ für Lieferung von 15.000 trockene t Lithiumkonzentrat im September

- Aufrüstung von NAL geht gut voran und erfüllt Produktionserwartungen von Piedmont für 2023

- Lieferungen von Piedmont im Jahr 2023 im Rahmen von NAL-Abnahme werden sich voraussichtlich auf insgesamt 56.500 trockene t belaufen

Belmont (North Carolina), 29. August 2023 / IRW-Press / - Piedmont Lithium (Piedmont oder das Unternehmen) (NASDAQ: PLL; ASX: PLL), ein globaler Marktführer im Bereich Lithiumressourcen, die für die Lieferkette von Elektrofahrzeugen in den USA von grundlegender Bedeutung sind, gab heute den Erhalt einer Vorauszahlung in Höhe von 31,6 Millionen $ für den Verkauf von 15.000 trockene t (DMT) Lithiumkonzentrat mit 5,4 % Li2O frei Schiff (Incoterms 2020) an ein großes internationales Handelsunternehmen (der Käufer) bekannt. Die Verladung des Schiffes ist für Mitte September geplant. Durch die Vorauszahlung erhöhte sich der Kassenstand von Piedmont auf etwa 100 Millionen $, was die starke Bilanz von Piedmont weiter stärkt.

NAL hat im März 2023 mit der kommerziellen Produktion begonnen und Anfang August seine erste Joint-Venture-Lieferung von 20.500 DMT an einen Dritten geliefert. Die Aufrüstung der Produktion geht weiterhin sehr gut voran und Piedmont geht davon aus, dass es mindestens seine volle Abnahmezuteilung für 2023 in Höhe von 56.500 DMT Lithiumkonzentrat (die PLL-Lieferungen) erhalten wird, während der Rest durch das Joint Venture verkauft werden soll (die JV-Lieferungen).

Dies ist ein bedeutsamer Tag für Piedmont Lithium, zumal wir die erste Lieferung von Lithiumkonzentrat im Rahmen unseres Abnahmevertrags mit NAL und den Erhalt einer Vorauszahlung bekannt geben, wodurch sich unser Kassenstand beträchtlich erhöht, sagte Keith Phillips, President und CEO von Piedmont. Wir freuen uns auf die zusätzlichen Lieferungen von Piedmont und die JV-Lieferungen, die für 2023 geplant sind, und wir gehen davon aus, dass die Verkäufe aus den Lieferungen von Piedmont dazu beitragen werden, unsere strategischen Initiativen zu finanzieren und gleichzeitig unseren Bedarf an Kapitalbeschaffung auf dem Markt zu verringern.

Darüber hinaus freuen wir uns über die Veränderungen im Board bei unserem Partner Sayona Mining. Wir möchten Brett Lynch für seine Vision danken, die es Piedmont und Sayona ermöglicht hat, die NAL-Betriebe erfolgreich zu erwerben und wieder in Betrieb zu nehmen, und wir freuen uns auf kontinuierlichen Erfolg, während wir James Brown als interimistischen CEO von Sayona Mining begrüßen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Erin Sanders

SVP, Corporate Communications & Investor Relations

T: +1 704 575 2549

E: esanders@piedmontlithium.com

Christian Healy/Jeff Siegel

Medienanfragen

E: Christian@dlpr.com

E: Jeff@dlpr.com

Über Piedmont Lithium Inc.

Piedmont Lithium Inc. (Nasdaq:PLL; ASX:PLL) konzentriert sich auf den Aufbau eines erstklassigen ganzheitlichen Multi-Asset-Lithiumunternehmens in den Vereinigten Staaten, das sich für den Übergang zu einer emissionsfreien Welt und die Schaffung einer sauberen Energiewirtschaft in Nordamerika einsetzt. Unser Ziel ist es, einer der größten Lithiumhydroxidproduzenten in Nordamerika zu werden, indem wir Spodumenkonzentrat aus Anlagen verarbeiten, an denen wir eine wirtschaftliche Beteiligung halten. Zu unseren Projekten gehören unsere Projekte Carolina Lithium und Tennessee Lithium in den Vereinigten Staaten sowie Partnerschaften in Quebec mit Sayona Mining (ASX:SYA) und in Ghana mit Atlantic Lithium (AIM:ALL; ASX: A11). Dank dieses geografisch diversifizierten Betriebs sind wir in der Lage, Amerika bei seinem Wandel hin zur Energieunabhängigkeit und Elektrifizierung in den Bereichen Verkehr und Energiespeicher maßgeblich unterstützen zu können. Für weitere Informationen folgen Sie uns auf Twitter @PiedmontLithium und besuchen Sie bitte www.piedmontlithium.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten und Australiens, einschließlich Aussagen zu den Explorations-, Erschließungs-, Bauaktivitäten und Produktion von Sayona Mining, Atlantic Lithium und Piedmont, zu den aktuellen Plänen für die Mineralien- und chemischen Verarbeitungsprojekte von Piedmont, zu Piedmonts potenziellem Erwerb einer Beteiligung an Ewoyaa und zur Strategie. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit beträchtlichen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Risikofaktoren verbunden, von denen sich viele unserer Kontrolle entziehen und die dazu führen können, dass der tatsächliche Zeitpunkt von Ereignissen, Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften sowie andere Faktoren wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ereignissen, Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Zu diesen Risikofaktoren gehören unter anderem: (i) dass Piedmont, Sayona Mining oder Atlantic Lithium nicht in der Lage sein werden, Mineralvorkommen kommerziell abzubauen (ii) dass die Konzessionsgebiete von Piedmont, Sayona Mining oder Atlantic Lithium möglicherweise nicht die erwarteten Reserven enthalten, (iii) Risiken und Gefahren, die dem Bergbaugeschäft innewohnen (einschließlich der Risiken, die mit der Erkundung, der Entwicklung, dem Bau und dem operativen Betrieb von Bergbauprojekten verbunden sind, Umweltgefahren, Industrieunfälle, Wetterbedingungen oder geologische Bedingungen), (iv) die Ungewissheit darüber, ob Piedmont in der Lage ist, das für die Durchführung seines Geschäftsplans erforderliche Kapital zu beschaffen, (v) die Fähigkeit von Piedmont, das erforderliche Personal einzustellen und zu halten, (vi) Änderungen der Marktpreise für Lithium und Lithiumprodukte, (vii) technologische Änderungen oder die Entwicklung von Ersatzprodukten, (viii) die mit Explorations-, Erschließungs- und Produktionstätigkeiten innewohnenden Unwägbarkeiten, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Genehmigungen, (viii) die Ungewissheiten, die mit Explorations-, Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten verbunden sind, einschließlich der Risiken in Bezug auf Genehmigungen, Gebietsabgrenzungen und behördliche Verzögerungen im Zusammenhang mit unseren Projekten sowie den Projekten von unseren Partnern in Quebec und Ghana, (ix) die Ungewissheiten, die der Schätzung von Lithiumressourcen innewohnen, (x) die Risiken in Bezug auf den Wettbewerb, (xi) die Risiken in Bezug auf die Informationen, Daten und Prognosen im Zusammenhang mit Sayona Mining oder Atlantic Lithium, (xii) das Auftreten und die Ergebnisse von Klagen, Rechtsstreitigkeiten und behördlichen Maßnahmen, Untersuchungen und Verfahren, (xiii) Risiken in Bezug auf unsere Fähigkeit, Rentabilität zu erzielen, Produkte im Rahmen von Liefervereinbarungen zu günstigen Bedingungen abzuschließen und zu liefern, die Fähigkeit, ausreichende Finanzmittel für die Entwicklung und den Bau unserer Projekte zu erhalten, seine Fähigkeit, die behördlichen Vorschriften einzuhalten, und unsere Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten, und (xiv) andere Ungewissheiten und Risikofaktoren, die in den von Zeit zu Zeit bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) und der Australian Securities Exchange dargelegt sind, einschließlich der jüngsten Einreichungen von Piedmont bei der SEC. Die zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen und Schätzungen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemeldung, und die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen und Errungenschaften können erheblich von den in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen und Schätzungen abweichen. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Piedmont lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen und Schätzungen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Darüber hinaus ist Piedmont nicht verpflichtet, Analysen, Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf Piedmont, seine finanziellen oder operativen Ergebnisse oder seine Wertpapiere zu kommentieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

