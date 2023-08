Konsumentenvertrauen heute im Fokus

Positiver Start in die Woche

Rückläufige Unternehmensgewinne im zweiten Quartal

Heute Konsumentenvertrauen im Fokus

Nach den deutlichen Verlusten der Vorwoche starteten die Aktienmärkte gestern freundlich in die Woche. Die Börsen in Europa und den USA schlossen auf breiter Front im Plus. Der DAX näherte sich dabei der Marke von 15.800 Punkten. Am heutigen Morgen setzte sich in Asien der positive Trend überwiegend fort. Am Vortag hatte dort eine Reduzierung der Transaktionssteuer auf Aktienkäufe für einen positiven Sondereffekt gesorgt.Die Berichtssaison für das zweite Quartal 2023 ist weitgehend beendet, die meisten europäischen Unternehmen haben ihre Zahlen inzwischen veröffentlicht. Bereits im Vorfeld hatte es einige deutliche Gewinnwarnungen gegeben. Der negative Trend betraf aber nicht nur einzelne Unternehmen, auch insgesamt mussten in Q2 Rückgänge verbucht werden. Der aggregierte Umsatz der aus dem STOXX Europe 600 erfassten Unternehmen sank um 9% gegenüber dem Vorjahresquartal. Dabei verringerten sich die zusammengefassten Gewinne um 8% im Vergleich zum sehr starken Vorjahresquartal. Die meisten Sektoren entwickelten sich rückläufig, insbesondere Immobilien, Energie und Rohstoffe. Zu berücksichtigen ist hier aber auch, dass z.B. Ölkonzerne im Vorjahreszeitraum vom starken Anstieg der Energiepreise extrem profitiert hatten. Deutlich zulegen gegenüber dem Vorjahr konnten im abgelaufenen Quartal nur wenige Branchen. Zu den Gewinnern zählten Finanzwesen, Technologie und Versorger. Bei der Entwicklung der einzelnen Unternehmen gab es dementsprechend ein sehr uneinheitliches Bild und große Bandbreiten in Q2. Auch die Entwicklung im laufenden dritten Quartal dürfte sehr gemischt ausfallen und durch die schwache konjunkturelle Lage geprägt werden.Der heutige Tag startete mit der Veröffentlichung des GfK Konsumklimas für Deutschland, das wie erwartet im deutlich negativen Terrain blieb. Der auf -24,6 Punkte revidierte Wert des Vormonats verschlechterte sich leicht auf -25,5 Zähler. Spannend wird es am Nachmittag in den USA, wo ebenfalls über die Entwicklung des Konsumentenvertrauens berichtet wird. Dort ist ebenfalls mit einem leichten Rückgang zu rechnen, allerdings auf einem deutlich freundlicheren Niveau. Bei der letzten Erhebung des Conference Board im Juli war das US-Konsumentenvertrauen auf einen Index-Stand von 117 Zählern geklettert.