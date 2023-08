EQS-News: paragon kooperiert mit Clarios, dem weltweit führenden Anbieter von Niederspannungsbatterien

EQS-News: paragon GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kooperation

paragon kooperiert mit Clarios, dem weltweit führenden Anbieter von Niederspannungsbatterien



30.08.2023 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





paragon kooperiert mit Clarios, dem weltweit führenden Anbieter von Niederspannungsbatterien

Integration des Batterie-Bereichs in Clarios (Hannover) mit weiterführenden Kooperations- und Liefervereinbarungen und möglicher künftiger technischer Zusammenarbeit

Nächster Schritt zur Kräftebündelung auf Kerngeschäftsfelder in Verbindung mit gezielten Kooperationen zur schnelleren Skalierung

Ermöglicht paragon, sich auf die wachstumsstarken Geschäftsbereiche Sensorik, Interieur und Kinematik zu konzentrieren

Initiativen der letzten Jahre haben die Entschuldung von paragon auf ein angemessenes Niveau bewirkt

Delbrück, 30. August 2023 – Die paragon GmbH & Co. KGaA [ISIN DE0005558696] hat erfolgreich den nächsten Schritt im Vorhaben, das Kerngeschäft zu stärken und die weltweite Skalierung seiner Technologie zu beschleunigen, umgesetzt. Mit Clarios, dem weltweit führenden Anbieter von Niederspannungsbatterien, konnte jetzt die Übertragung des Batterie-Bereichs zusammen mit weitergehenden Kooperations- und Lieferabkommen geschlossen werden. Die Transaktion ermöglicht Clarios, paragons Lithium-Ionen-Batterietechnologie und eine Reihe von Ingenieuren zu integrieren, um die Entwicklung neuer fortschrittlicher Niederspannungsarchitekturen für Fahrzeuge zu beschleunigen. paragon wird auch in Zukunft am Erfolg von Clarios teilhaben, indem es die Elektronik für das Batteriemanagement für das aktuelle und ggf. auch für zukünftiges Geschäft liefern wird. Die Vereinbarung schafft auch die Möglichkeit für eine zukünftige technologische Zusammenarbeit zwischen paragon und Clarios, da beide Unternehmen eine Rolle bei der Unterstützung neuer Fahrzeugtechnologien spielen.

Seit 3 Jahren verfolgt paragon konsequent den Weg der Konzentration und Stärkung des Kerngeschäfts bei gleichzeitig massiver Entschuldung. 2021 wurden die Anteile an der Voltabox AG veräußert. Mit dem Joint Venture HEPA GmbH mit dem Filterspezialisten Hengst (Münster) ging paragon 2022 erstmals eine enge Kooperation zur schnellen Skalierung seiner Produkte ein. Die Unternehmen bieten seitdem weltweit den innovativen elektronischen Virenfilter DUSTPROTECT von paragon in Verbindung mit dem Polarisationsfilter von Hengst als System an. Und im Mai 2023 erfolgte das Closing des Verkaufs des Geschäftsbereichs Digitale Assistenz an die CARIAD SE, dem Softwareunternehmen des Volkswagen-Konzerns; CARIAD verfügt über ungleich größere Möglichkeiten, die in der Branche anerkannte Expertise von paragon in Bezug auf Künstliche Intelligenz weltweit zu nutzen. Der Kaufpreis ist im Juli 2023 vollständig bezahlt worden. Durch diese Initiativen war paragon in der Lage, die Verschuldung mit der Rückzahlung der Schweizer Anleihe und der teilweisen Rückzahlung der EUR-Anleihe maßgeblich zu senken; der Nettoverschuldungsgrad liegt nunmehr auf einem angemessenen Niveau von 2,6.

Mit der Kooperation mit Clarios erfolgt nun ein weiterer Schritt, um bei paragon Kräfte freizusetzen für die Weiterentwicklung des stark wachsenden Geschäfts mit Sensoren, Interieur-Komponenten und adaptiven Spoilern. paragon setzt hier mit dem aktuellen Portfolio – vor allem dem DUSTPROTECT Anti-Viren-Filter, dem drahtlosen Laden von Mobiltelefonen und innovativen Premium-Lautsprechern, Bord-Instrumenten, faltbaren Tischen und adaptiven Spoilern – auf zahlreiche Wachstumstreiber. Ständig kommen neue Produkte hinzu, so z.B. Sensoren für den zukünftigen Markt für Brennstoffzellen. Regional ist paragon neben dem Ausbau der vorhandenen Präsenz im chinesischen Markt dabei, in den USA durch ein eigenes Vertriebsbüro Fuß zu fassen. Gleichzeitig evaluiert paragon Kooperationsmöglichkeiten in Indien und ggf. in Süd-Korea.

Die Vereinbarung beinhaltet den Verkauf verschiedener Produktionslinien und den Transfer einer Gruppe von Ingenieuren und Werkern. paragon bleibt ein Hersteller von Batterie-Management-Systemen für Clarios. Clarios wird Lizenznehmer von paragons Flow-Shape-Design-Technologie (FSD) für Batterien außerhalb des Antriebs, während paragon die FSD-Schutzrechte für Antriebsbatterien behält. Die Parteien haben beschlossen, die finanziellen Konditionen der Transaktion nicht zu veröffentlichen.

„Wir sind weiterhin zügig unterwegs und haben die zurückliegenden Herausforderungen gut gemeistert. Nun sind wir mit großem Engagement dabei, die nächsten Schritte unserer Unternehmensentwicklung zu gehen. Nachdem Clarios mit der Idee einer Kooperation an uns herangetreten war, führten die Verhandlungen zu einer weitreichenden Vereinbarung mit beiderseitigem Nutzen", erklärt Klaus Dieter Frers, Gründer und Geschäftsführer der paragon GmbH, der Komplementärin der paragon GmbH & Co. KGaA. "Und es hilft enorm, einen starken Partner wie Clarios an unserer Seite zu haben, so dass wir uns voll und ganz auf unser Kerngeschäft konzentrieren können und auch in Zukunft am Erfolg von Clarios teilhaben werden."

Über die paragon GmbH & Co. KGaA

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0005558696) entwickelt, produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Automobilelektronik, Karosserie-Kinematik und Elektromobilität. Zum Portfolio des marktführenden Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen im Segment Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne Anzeige-Systeme und Konnektivitätslösungen sowie akustische High-End-Systeme. Im Segment Mechanik entwickelt und produziert paragon aktive mobile Aerodynamiksysteme.

Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon GmbH & Co. KGaA bzw. deren Tochtergesellschaften Standorte in Suhl (Thüringen), Landsberg am Lech und Nürnberg (Bayern), St. Georgen (Baden-Württemberg), Limbach (Saarland) sowie in Kunshan (China), Bengaluru (Indien) und Oroslavje (Kroatien).

Mehr Informationen zu paragon finden Sie unter www.paragon.ag.

Ansprechpartner Kapitalmarkt & Presse

paragon GmbH & Co. KGaA

Dr. Martin Esser

Bösendamm 11

D-33129 Delbrück

Phone: +49 (0) 52 50 - 97 62-200

Fax: +49 (0) 52 50 - 97 62-102

E-Mail: investor@paragon.ag