AKTIE IM FOKUS: SAP moderat höher nach Salesforce-Überraschung - Charttechnik

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Nur mit moderatem Zuwachs haben die in diesem Jahr bereits deutlich gestiegenen SAP-Aktien am Donnerstag auf das jüngste Abschneiden des US-Konkurrenten Salesforce reagiert. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate ging es für die Anteile des Dax -Konzern um knapp ein halbes Prozent nach oben im Vergleich mit dem Xetra-Schluss.

Salesforce hatte am Vorabend nach US-Börsenschluss Quartalszahlen vorgelegt und die Jahresprognose erhöht. JPMorgan-Analyst Mark Murphy sprach von einer beeindrucken Entwicklung der operativen Marge und der freien Barmittel.

Die SAP-Papiere haben in diesem Jahr bislang gut ein Drittel zugelegt und zählen damit zu den Dax-Favoriten. Salesforce ist mit plus 62 Prozent seit dem Jahreswechsel im US-Leitindex Dow Jones Industrial der Spitzenreiter. Für die Papiere der US-Amerikaner zeichneten sich am Donnerstag deutliche Gewinne ab.

Um neue Impulse auf der Oberseite auszulösen, müsste der SAP-Kurs nun über das November-Hoch aus dem Jahr 2021 bei 129,74 Euro und die aktuelle 2023er-Bestmarke von 129,98 Euro vom vergangenen Donnerstag steigen, analysierten die Charttechnik-Experten der Schweizer Bank UBS.

Gelinge anschließend auch der Ausbruch über die 130-Euro-Marke per Tagesschluss, wäre eine große V-förmige Umkehr vollendet und die Notierungen hätten Luft bis zum Oktober-Hoch aus dem Jahr 2020 bei 135,62 Euro, hieß es weiter. Darüber würde dann das Rekordhoch bei 143,32 Euro allmählich in Reichweite rücken./ajx/tih/mis