EQS-News: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: DEAG leitet mit sehr guter Geschäftsentwicklung und strategischen Weichenstellungen die nächste Wachstumsphase ein

Corporate News DEAG leitet mit sehr guter Geschäftsentwicklung und strategischen Weichenstellungen die nächste Wachstumsphase ein Starkes operatives Geschäft: Umsatz im ersten Halbjahr bei rd. 123 Mio. Euro / EBITDA bei über 5 Mio. Euro – Jahresziele 2023 bestätigt

Starkes Team: Unternehmensgründer Prof. Peter L. H. Schwenkow und Detlef Kornett führen die DEAG als CEOs künftig gemeinsam – David Reinecke wird neuer Finanzvorstand

Starke Expansion: Deutliche Intensivierung der M&A-Aktivitäten ab dem 2. HJ 2023 Berlin, 31. August 2023 – Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft („DEAG“) leitet aufbauend auf einer sehr guten Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2023 die nächste Stufe der erfolgreichen Unternehmensexpansion ein. Die Basis bilden gute Zahlen, eine organische und anorganische Wachstumsstrategie, ein hohes Maß an finanziellem Spielraum sowie ein schlagkräftiges Team, das die Zukunft der DEAG gestalten wird. Nach dem 1. Halbjahr 2023 liegt die DEAG voll auf Kurs, ihre Gesamtjahresziele zu erreichen: einen Umsatz von über 300 Mio. Euro und ein gegenüber dem Vorjahr (30,9 Mio. Euro) weiter verbessertes EBITDA. Im laufenden Geschäftsjahr wird die DEAG rund 6.000 Veranstaltungen in den europäischen Kernmärkten durchführen – eine Vielzahl davon sind eigene, margenstarke und nachhaltig erfolgreiche Formate und Festivals. Die Zahl der verkauften Tickets soll den Vorjahresrekord von 9 Mio. nochmals deutlich übertreffen und 10 Mio. erreichen – ein Großteil davon vertrieben über die konzerneigenen Ticketing-Plattformen myticket, gigantic.com und tickets.ie. Der Umsatz im 1. Halbjahr lag bei rd. 123 Mio. Euro nach 133,4 Mio. Euro im Vorjahr und 63,9 Mio. Euro im Vor-Corona-Jahr 2019. Das EBITDA notierte bei über 5 Mio. Euro nach 10,1 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. In 2023 finden die großen Tourneen und Festivals bei der DEAG schwerpunktmäßig im 3. Quartal statt. Die Vorjahreszahlen waren noch geprägt von Nachholeffekten nach der Corona-Pandemie sowie Mitteln aus europäischen Förderprogrammen als auch von großen Veranstaltungen und Tourneen im 2. Quartal 2022. Die verfügbare Liquidität belief sich zum 30.06.2023 auf rd. 80 Mio. Euro und erhöhte sich nach dem Bilanzstichtag nochmals sehr signifikant durch Nettozufluss aus der DEAG-Unternehmensanleihe 2023/2026 im Juli dieses Jahres auf über 100 Mio. Euro. Im bisherigen Verlauf des aktuellen Geschäftsjahrs hat die DEAG erfolgreich Events wie „Disney on Ice“ und „Riverdance“ sowie Konzerte und Tourneen unter anderem mit Sam Fender, Limp Bizkit, Rod Stewart, The Who, Iron Maiden und Kiss veranstaltet. Große Erfolge erzielte die DEAG auch im Bereich Spoken Word & Literary Events mit den internationalen Literaturfestivals „lit.COLOGNE“ und „phil.COLOGNE“. Die DEAG verzeichnete zudem einen sehr starken Festival-Sommer mit Open-Air-Events in den Genres EDM (Electronic Dance Music), Classics & Jazz und Rock/Pop und zählte für ihre Festivals zwischen Ende Juni und Anfang September insgesamt über 800.000 Besucher. Die DEAG setzt ihre Wachstumsstrategie konsequent um und intensiviert in diesem Zuge ab dem 2. Halbjahr 2023 auch wieder ihre M&A-Aktivitäten, welche, durch die hohe Anzahl der Transaktionen der Vorjahre, bereits erheblich mit zu dem Rekord-Jahr 2022 beigetragen hatten. Neben dem organischen Ausbau und der Weiterentwicklung der Veranstaltungs-Pipeline und – zunehmend eigener margenstarker – Veranstaltungsformate wie Christmas Garden, Spoken Word, Ticketing und Festivals in unterschiedlichsten Musikbereichen stehen Akquisitionen von Promotern, Ticketing-Plattformen und Veranstaltungen im Fokus der DEAG-Expansion. Mehrere Akquisitionen befinden sich derzeit im fortgeschrittenen Verhandlungsstadium. Die DEAG erwartet, ihre starke Markposition weiter auszubauen und die Konsolidierung des europäischen Marktes aktiv voranzutreiben. Die Forcierung des weiteren Wachstums spiegelt sich auch in der Zusammensetzung des Vorstands wider. Künftig werden der Unternehmensgründer und CEO Prof. Peter L. H. Schwenkow und Detlef Kornett das Unternehmen gemeinsam als Co-CEOs führen. Kornett wird weiterhin die Bereiche International Business Affairs und Marketing der DEAG leiten. Gemeinsam mit Prof. Schwenkow wird er die Unternehmensstrategie verantworten und das weitere Wachstum der DEAG vorantreiben. Kornett ist seit 2014 Vorstand bei der DEAG und war zuvor unter anderem Geschäftsführer der Red Bull GmbH sowie langjähriger President & CEO Germany der Anschutz Entertainment Group (AEG) und dort neben Sport und eigenen Veranstaltungsformaten unter anderem für Bau und Entwicklung der Spielstätten wie beispielsweise der O2 Arena London, Mercedes-Benz Arena Berlin und Barclays Arena Hamburg zuständig. Die Position des Finanzvorstands wird ab dem 01.10.2023 David Reinecke übernehmen. Er folgt auf Roman Velke, der das Unternehmen nach fünf Jahren erfolgreicher Tätigkeit als CFO auf eigenen Wunsch und im besten beiderseitigen Einvernehmen zu diesem Termin verlässt und der DEAG weiterhin beratend zur Seite stehen wird. Reinecke verfügt über langjährige, weltweite Managementerfahrung im Finanzsektor, insbesondere in den Bereichen Kapitalmarkt und Investor Relations in New York City, Los Angeles, London, Frankfurt und München. Er war zuletzt Director of Corporate Finance und CFO bei der Neobank N26. Zu seinen vorherigen Berufsstationen zählen unter anderem Red Arrow Studios (ProSiebenSat.1) sowie Credit Suisse und Morgan Stanley, wo Reinecke als Vizepräsident im Bereich Investment Banking/M&A und Chief Operating Officer des IBD-Büros am Standort Frankfurt tätig war. Christian Diekmann, verantwortlich für das Deutschland-Geschäft der DEAG und die weitere Expansion der Christmas Garden, sowie Moritz Schwenkow mit dem Verantwortungsbereich für Ticketing und Technologie vervollständigen als weitere Vorstandsmitglieder den nun neu gebildeten Vorstand. Prof. Peter L.H. Schwenkow, CEO der DEAG: „Pünktlich zum 45-jährigen Bestehen der DEAG führen wir unser Unternehmen in eine neue, aufregende Ära, die von profitablem Wachstum sowie Innovationen und der Expansion in europäische Märkte und im Ticketing geprägt sein wird. Ich freue mich sehr, dass der Aufsichtsrat meiner persönlichen Bitte entsprochen hat, die Position von Detlef Kornett auf die Rolle des Co-CEO auszuweiten. Ich begrüße David Reinecke als neuen CFO und danke zugleich - auch im Namen des Aufsichtsrats - Roman Velke für seine ausgezeichnete Arbeit und das große Engagement in den vergangenen Jahren. Wir werden die Kombination aus hervorragendem Business, kompetentem Team und attraktiven Marktopportunitäten für die weitere Wachstumsdynamik der DEAG nutzen.“ Detlef Kornett: „Die DEAG hat in den vergangenen Jahren bereits rund 20 Unternehmen neu gegründet oder nach Übernahme erfolgreich integriert. Wir wollen unseren erfolgreichen Track Record bei unseren M&A-Aktivitäten fortsetzen, wobei ein Fokus auf der weiteren Expansion in neue europäische Märkte sowie Akquisitionen zum Ausbau unserer Ticketing-Plattformen liegt. Als einer der europaweit führenden Live-Entertainment-Anbieter sind wir hervorragend aufgestellt und werden das dynamische Wachstum der Vorjahre fortführen.“ Der vollständige Halbjahresfinanzbericht wird am 31.08.2023 auf der Unternehmenswebsite im Bereich „Investor Relations“ veröffentlicht. Über DEAG Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG), ein führender Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live Entertainment, produziert und promotet Live-Events aller Genres und Größenordnungen in Europa. Mit ihren Konzerngesellschaften ist die DEAG an 20 Standorten in ihren Kernmärkten Deutschland, Großbritannien, Schweiz, Irland und Dänemark präsent. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell verfügt die DEAG über umfassende Expertise in der Konzeption, Organisation, Vermarktung und Durchführung von Events. Gegründet 1978 in Berlin, zählen heute die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz, Family-Entertainment, Spoken Word & Literary Events, Arts+Exhibitions und das Ticketing zu den Kerngeschäftsfeldern der DEAG. Live Entertainment für alle Generationen inklusive Arts+Exhibitions sind wichtige Bausteine für die Weiterentwicklung des DEAG-eigenen Content. Für rund 6.000 Veranstaltungen werden jährlich über 10 Mio. Tickets für eigenen und Dritt-Content umgesetzt – ein kontinuierlich wachsender Anteil davon über die konzerneigenen E-Commerce-Plattformen myticket .de , myticket.at, myticket.co.uk, gigantic.com und tickets.ie. Die DEAG ist damit hervorragend für weiteres Wachstum positioniert. Investor & Public Relations

