DAX® - Rettungsanker: Cash und/oder Gold

Der auffälligen September-Schwäche könnte man mit einer einfachen saisonalen Strategie entgehen, welche im September pausiert und ansonsten auf den DAX® setzt. Diese einfache saisonale „DAX® ohne September“-Strategie hätte die deutschen „blue chips“ seit Ende der 1980er-Jahre deutlich outperformt. Besonders schön ist dabei, dass die bessere Wertentwicklung mit einer etwas geringeren Volatilität erzielt wurde. Eine Pause im September schont also nebenbei auch noch die Nerven von Anlegerinnen und Anlegern. Statt das Investment im heiklen Monat „September“ ruhen zu lassen, ist ein Engagement im Goldpreis eine mögliche Alternative, denn auf Basis der Daten seit 1988 kann das Edelmetall im September im Mittel um 0,94 % zulegen. D. h. der Goldpreis bietet sich als der etwas andere „Investment-Parkplatz“ an. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass seit 2015 sowohl der DAX® als auch der Goldpreis im September Kursverluste hinnehmen mussten. Die Wirksamkeit des vorgestellten „saisonalen Musters“ speist sich somit vor allem aus der älteren Historie der 1990er-Jahre, während das Phänomen in der jüngeren Vergangenheit schlechter funktioniert hat.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, HSBC

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

