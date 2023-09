COMMERZBANK - Nicht in Panik verfallen!

Commerzbank AG - WKN: CBK100 - ISIN: DE000CBK1001 - Kurs: 9,606 € (XETRA)

Die Commerzbank-Aktie ist momentan das heißeste Eisen im Deutschen Aktienindex und das nicht im positiven Sinn. Die Aktie gab gestern über 6,10 % nach. So schnell kann sich das Blatt wenden. Noch vor einigen Tagen schickte sich der Kurs an, den Widerstandsbereich bei 10,39 EUR hinter sich zu lassen und damit ein kurzfristig bullisches Signal auszulösen. Von diesem ist man aktuell weit entfernt. Statt neuer Hochs bangen Anleger und fürchten neue Jahrestiefs.

Angeschlagen, aber nicht k.o.

Die Commerzbank-Aktie jetzt gänzlich abzuschreiben, könnte aber ein Fehler sein. Ohne Zweifel dominieren kurzfristig die Verkäufer und weitere Abgaben in Richtung 9,23 EUR sind in den nächsten Tagen möglich. Dort steht jedoch eine wichtige Entscheidung an. Der Preisbereich um 9,23 EUR ist seit Jahresbeginn eine wichtige Unterstützungszone. Hier wäre eine temporäre Reaktion nach oben möglich. Im besten Fall gelingt sogar der Turnaround und die Kurse ziehen wieder in Richtung 10,39 EUR und darüber hinaus an.

Schwierig wird es jedoch, wenn auch der dortige Unterstützungsbereich gebrochen wird. Dann müsste man sich tatsächlich auf das Jahrestief und den Support um 8,50 EUR konzentrieren. In diesem Fall sprechen wir von weiteren Risiken jenseits von 10 %, womit sich die Verluste seit dem Sommerhoch auf ca. 25 % summieren würden.

Fazit: Das Umfeld für die Commerzbank-Aktie ist kurzfristig schwierig, aber nicht hoffnungslos. Temporär weiter nachgebende Kurse auf 9,23 EUR sind zwar einzuplanen, solange der dortige Support jedoch gehalten wird, besteht zumindest mittelfristig Hoffnung. Zudem könnte auch der heutige Handel weiteren Aufschluss über die Verfassung der Aktie geben. Wird der gestrige Ausverkauf direkt weiter fortgesetzt, leuchtet die nächste Warnlampe rot auf. Kann sich der Kurs jedoch etwas stabilisieren, wäre dies ein kleiner Hoffnungsschimmer. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Aktie kurzfristig für mich ein Sell, mittelfristig ein Hold.

Commerzbank AG

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)