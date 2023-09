IRW-News: Legible Inc. : Industrie-Titan Vyomesh Joshi, vormals Executive Vice President bei Hewlett Packard, wird strategischer Berater von Legible

IRW-PRESS: Legible Inc. : Industrie-Titan Vyomesh Joshi, vormals Executive Vice President bei Hewlett Packard, wird strategischer Berater von Legible

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, den 6. September 2023 / IRW-Press / - Legible Inc. (CSE: READ) (OTCQB: LEBGF) (FWB: D0T) (Legible oder das Unternehmen), ein führender Innovator im Bereich des digitalen Lesens und der digitalen Unterhaltung sowie und ein aufstrebender globaler Verlag, ist stolz darauf, die Ernennung von Herrn Vyomesh Joshi zum strategischen Berater des Unternehmens bekannt geben zu können.

Herr Joshi verfügt über einen reichen Erfahrungsschatz und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz als Innovations- und Wachstumstreiber bei diversen Technologieunternehmen, was ihn zu einer großen Bereicherung für das Team von Legible macht.

Mit über drei Jahrzehnten Erfahrung im Technologiesektor hat Herr Joshi, allgemein als VJ bekannt, bereits Führungspositionen bei einigen der renommiertesten Technologiefirmen der Welt bekleidet. VJ war unter anderem Executive Vice President bei der Imaging and Printing Group des Fortune-100-Technologieriesen Hewlett Packard (HP), die ein Fünftel des weltweiten Umsatzes von HP und ein Drittel der internationalen Gewinne von HP erwirtschaftete. Daneben war er acht Jahre lang President und CEO bei 3D Systems, sieben Jahre lang Board-Mitglied von Yahoo! sowie ein Director beim IT- und Kommunikations-Marktführer Wipro und bei L3Harris.

Wir freuen uns sehr, Vyomesh Joshi als strategischen Berater bei uns begrüßen zu können, sagte Kaleeg Hainsworth, CEO von Legible. VJ ist mit Technologietrends, Geschäftsstrategien und kundenorientierten Ansätzen bestens bewandert. Damit passt er perfekt zu Legible und seiner Mission, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Menschen mit digitalen Inhalten interagieren.

In seiner Rolle als strategischer Berater wird Herr Joshi eng mit dem Führungsteam von Legible zusammenarbeiten und diesem in strategischen Fragen sowie bei der Marktpositionierung und Produktinnovation beratend zur Seite stehen. Seine umfassenden Branchenkenntnisse und sein großes Netzwerk werden voraussichtlich eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der zukünftigen Wachstumsstrategien von Legible spielen und die Position des Unternehmens als Branchenführer weiter stärken.

Ich fühle mich geehrt, dem Legible-Team als strategischer Berater beizutreten, meinte Vyomesh Joshi. Legible hat bereits enorme Fortschritte damit erzielt, die Art und Weise, wie die nächste Generation Technologie zum Lesen nutzt, neu zu definieren. Ich freue mich darauf, zum anhaltenden Erfolg des Unternehmens beizutragen.

Diese strategische Kooperation erfolgt zeitgleich mit den Vorbereitungen, die Legible trifft, um zahlreiche neue Einnahmequellen zu erschließen und seine Rolle als führender Disruptor und Innovator im Bereich Digital Entertainment weiter auszubauen.

Über Legible Inc.

Legible ist ein auf Bücher spezialisiertes Unterhaltungs- und Medienunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Millionen von Büchern für Milliarden von Lesern weltweit zugänglich zu machen. Dank Legible kommt jeder Nutzer eines internetfähigen Geräts über das innovative eReading jederzeit und überall in den Genuss eines völlig neuen Leseerlebnisses.

Legible hat zwei hochwertige Geschäftsbereiche geschaffen: eine browserbasierte B2C-eBook-Unterhaltungsplattform für mobile Geräte, die einen internationalen Online-Buchladen und ein Lesesystem für das zukunftsorientierte Web mit hohem Wachstumspotenzial namens Legible.com unterstützt, und ein internationales B2B-eBook-Konvertierungs- und Produktionsservice mit hohem Umsatzpotenzial namens Legible Publishing. Legible revolutioniert die digitale Verlagsbranche und ist auf dem besten Weg, sich als Anbieter von innovativen Verlagsdiensten und globalen bereichernden Leseerfahrungen für das 21. Jahrhundert entsprechende Marktanteile zu sichern.

Bitte besuchen Sie Legible.com und entdecken Sie den Ort, an dem eBooks zum Leben erwachen.

Kontaktdaten Legible

Deborah Harford

EVP, Global Strategic Partnerships

1 (672) 514-2665

(CSE: READ) (OTCQB: LEBGF) (FWB: D0T)

E-Mail: invest@legible.com

Website: https://invest.legible.com

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen darstellen (zukunftsgerichtete Aussagen), einschließlich Aussagen über das Geschäft von Legible und die Privatplatzierung. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Legible liegen. Dazu gehören die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage, Branchenbedingungen, Währungsschwankungen, die mangelnde Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal oder Management, die Volatilität der Aktienmärkte und die Fähigkeit, auf ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zuzugreifen. Obwohl Legible davon ausgeht, dass die Erwartungen in den zukunftsgerichteten Aussagen angemessen sind, basieren sie auf Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als unzutreffend erweisen können. Diese Faktoren und Annahmen beruhen auf den derzeit verfügbaren Informationen. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse beeinflussen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen angegebenen, erwarteten oder implizierten abweichen. Die Leser werden daher davor gewarnt, sich auf die zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen, da keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, Aktivitäten oder Leistungen gegeben werden kann. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieses Dokuments. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Legible keine Verpflichtung, die enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich qualifiziert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71865

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71865&tr=1

