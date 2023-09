USD/JPY: Zieleinlauf, geht noch mehr?

Seit nunmehr Anfang dieses Jahres und einem Niveau von 127,2150 JPY tendiert der Greenback gegenüber dem Yen aufwärts, mittlerweile kamen eine fünfwellige Aufwärtsbewegung und dadurch ein Impuls zustande. In der seit nunmehr Anfang dieses Jahres und einem Kursniveau von 127,2150 JPY laufende Kursrallye wurde bereits vor Monaten das Ziel um 147,6700 JPY und damit die Verlaufshochs aus August 1998 ausgerufen, dieses konnte bravourös zu Beginn dieser Woche abgearbeitet werden. Sollten Käufer jedoch dran bleiben und demnächst zu einer Rallyebeschleunigung beitragen, könnten weitere Ziele auf der Oberseite in Richtung der Verlaufshochs aus 2022 ausgerufen werden. Definitiv sollte nun ein engerer Stopp angesetzt oder aber die Realisierung von Gewinnen in Erwägung gezogen werden.

Technisch einwandfrei gelaufen

Um doch noch weiteres Kurspotenzial zunächst an 148,7850 und darüber in den Bereich von 149,9900 JPY freizusetzen, bedarf es ab sofort Wochenschlusskurse oberhalb von 147,6700 JPY. Hierbei sei aber erwähnt, dass die Rallye jederzeit abgebrochen werden kann, nach technischen Maßstäben sind alle Bedingungen an einen fünfwelligen Impuls erfüllt worden. Unterhalb von 145,0710 JPY würde dagegen eine gesunde Konsolidierung zurück auf 143,3530 und darunter sogar 142,3760 JPY aller Wahrscheinlichkeit nach starten.