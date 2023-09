Alphabet: Neuer KI-Assistent Duet AI als Echtzeit-Kollaborationspartner zur Produktivitätssteigerung

Das Unternehmen will die Monetarisierung seiner Geschäftskunden vorantreiben. Der Marktanteil liegt bei Geschäftssoftware und -dienstleistungen bei rund 50 %.

Robotaxis als “The next big thing”

Der spannende Newsflow rund um den KI-Profiteur Alphabet reißt nicht ab. Das Unternehmen hatte am Montag (21. August) über seinen Unternehmensblog für YouTube mitgeteilt, dass man den Music AI Incubator von YouTube an den Start bringt. Der Inkubator soll dem Unternehmen dabei helfen, den Ansatz von YouTube bei der Zusammenarbeit mit einigen der innovativsten Künstler, Songwriter und Produzenten der Musikbranche aus den unterschiedlichsten Kulturen, Genres und Erfahrungen zu bestimmen. Ferner sollte das Google-Schwesterunternehmen Waymo von den Problemen von Cruise, einer Tochter von General Motors, im Bereich der Robotaxis im Stadtgebiet von San Francisco profitieren. Cruise hatte nach Unfällen seine Flotte halbieren müssen. Waymo-CPO Saswat Panigrahi verweist auf bisher durchschnittlich 10.000 wöchentliche autonome Fahrten, die bis Sommer 2024 auf 100.000 verzehnfacht werden sollen. Das Potenzial wird im Laufe der Dekade groß sein: Laut einer Marktprognose von Next Move Strategy Consulting hat der globale Markt für autonome Fahrzeuge im Jahr 2022 ein Volumen von rund 147 Mrd. USD erreicht. Es wird prognostiziert, dass der Markt im Jahr 2030 eine Größe von über 2,3 Bio. USD erreichen und damit um durchschnittlich rund 40 % pro Jahr wachsen wird. Der Robotaxi-Markt soll sich dabei bis Ende der Dekade auf rund 90 bis 100 Mrd. USD belaufen.

