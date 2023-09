EQS-Adhoc: Euroboden GmbH: Projektgesellschaft Euroboden Berg am Starnberger See GmbH muss Insolvenz anmelden

EQS-Ad-hoc: Euroboden GmbH / Schlagwort(e): Insolvenz

Euroboden GmbH: Projektgesellschaft Euroboden Berg am Starnberger See GmbH muss Insolvenz anmelden Grünwald, 7. September 2023 – Die Euroboden GmbH, Emittentin zweier Unternehmensanleihen (ISIN: DE000A2YNXQ5; ISIN: DE000A289EM6), gibt bekannt, dass auch ihre 100-prozentige Tochtergesellschaft Euroboden Berg am Starnberger See GmbH nach dem Scheitern der Verhandlungen über eine Fortführungsvereinbarung beim zuständigen Amtsgericht München heute die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wegen Zahlungsunfähigkeit und insolvenzrechtlicher Überschuldung beantragen wird. Für das im Bau befindliche Immobilienprojekt der Euroboden Berg am Starnberger See GmbH sind die Baumaßnahmen ausgesetzt worden.

Euroboden GmbH Geschäftsführung // Euroboden GmbH // Bavariafilmplatz 7, 82031 Grünwald // Telefon: +49 (0)89 202086-0 // E-Mail: info@euroboden.de // Web: www.euroboden.de Presse / Investor Relations Jonas Schneider, Robin Terrana // IR.on AG // T: +49 (0) 221 9140 970 // E: anleihe@euroboden.de



