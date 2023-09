EQS-News: Bitgamo S.A.: Die Zentralisierung beim Umtausch von Kryptowährungen geht zu Ende

EQS-News: Bitgamo S.A. / Schlagwort(e): Sonstiges

Bitgamo S.A.: Die Zentralisierung beim Umtausch von Kryptowährungen geht zu Ende



07.09.2023 / 08:30 CET/CEST

Die Zentralisierung beim Umtausch von Kryptowährungen geht zu Ende Luxemburg-- Im Zuge einer bahnbrechenden Entwicklung hat sich Bitgamo rasch als Sensation auf dem globalen Kryptomarkt etabliert, indem es das Ende der Zentralisierung beim Umtausch von Kryptowährungen einläutet. Der wegweisende Ansatz des Unternehmens ermöglicht einen Umtausch von Krypto- in Fiatgeld ohne die Notwendigkeit einer KYC-Legimitationsprüfung („Know your Customer”) oder einer Kontoregistrierung, was einen echten Durchbruch in der Kryptobranche darstellt. Mehr noch: Bitgamo bietet Wechselkurse an, die beständig über dem aktuellen Marktkurs liegen und revolutioniert so den Handel mit Kryptowährungen. Wichtigste Merkmale von Bitgamo: 1: Unerreichte Wechselkurse: Bitgamo ist stolz darauf, die besten Wechselkurse auf dem Markt anzubieten, damit die Nutzer den Wert ihrer Kryptowährungen maximieren können. 2: Keine Kontoregistrierung: Die Nutzer können unverzüglich mit dem Handel von Kryptowährungen beginnen, ohne lästige und in die Privatsphäre eingreifende Prozesse zur Kontoregistrierung. 3: Transaktionen ohne KYC-Legimitationsprüfung: Bitgamo sorgt dafür, dass die Nutzer keine Dokumente wie Reisepässe bzw. Identitätsnachweise oder Nachweise von Geldmitteln vorlegen müssen, und räumt so dem Schutz der Privatsphäre der Benutzer und der bequemen Nutzung oberste Priorität ein. 4: Unverzügliche Transaktionen: Die Bitgamo-Plattform ermöglicht blitzschnelle Transaktionen, was es den Nutzern erlaubt, Kryptogeld bequem und im Handumdrehen in Fiatgeld umzutauschen. Die einzigartige Fähigkeit von Bitgamo, durchgängig deutlich höhere Wechselkurse anzubieten, ist das Ergebnis eines innovativen Verteilungsmodells. Durch die Zusammenarbeit mit zahlreichen externen Partnern erweitert Bitgamo seine Reichweite auf Regionen wie den Nahen Osten und andere Gebiete, in denen der Zugang zu Kryptowährungen bzw. das Investieren in diese Währungen immer noch eine erhebliche Herausforderung darstellt. Als führendes Unternehmen beim Umtausch ohne KYC-Legimitationsprüfung bietet Bitgamo die schnellste, sicherste und diskreteste Methode, um Kryptowährungen in USD umzuwandeln. Dies ermöglicht es den Nutzern, Transaktionen reibungslos mit einem einzigen Click abzuschließen. Der Schutz der Privatsphäre der Nutzer und die Datensicherheit stehen bei Bitgamo im Vordergrund. Im Gegensatz zu vergleichbaren Dienstleistern verzichtet das Unternehmen auf den Einsatz von externen Web Analytics, Kundendienstsoftware, Marketing-Automatisierungsplattformen oder E-Mail-Marketing-Kampagnen. Bitgamo hat sich der Dezentralisierung verschrieben und setzt höchste Standards beim Schutz der Nutzerdaten und der Privatsphäre. Erleben Sie die Zukunft des reibungslosen Umtauschs von Krypto- in Fiatgeld ohne KYC und zu unschlagbaren Kursen, indem Sie unsere Website besuchen: https://bitgamo.com Über Bitgamo: Bitgamo ist eine bahnbrechende Kryptobörse, die den Kryptomarkt durch das Angebot eines Umtauschs ohne KYC-Legimitationsprüfung von Krypto- in Fiatwährungen mit branchenweit führenden Wechselkursen revolutioniert. Bitgamo hat sich dem Schutz der Privatsphäre der Nutzer und der Sicherheit verschrieben und definiert neu, wie die Nutzer Zugang zu Kryptowährungen erhalten und diese nutzen. Gabriel Weber press@bitgamo.com

